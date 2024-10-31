Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları

Kara Yollarındaki Durum Güncesi

Kara yollarının inşa, bakım ve onarım çalışmaları devam ederken, sürücülerin dikkatli olmaları ve trafik işaretlerine uymaları büyük önem taşımaktadır.

Çalışmalar ve Etkileri

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Babaeski-Lüleburgaz kavşakları arasındaki 77-80. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları sürüyor. Bu nedenle otoyolun Edirne yönünde kesimler halinde şerit daraltması yapılmakta ve sürücüler diğer şeritlere yönlendirilmektedir. Çalışmalar, haftanın 7 günü 24 saat esasına göre gerçekleştirilmektedir.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nda ise Soma-Kırkağaç kavşaklarında bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle önce İzmir, ardından İstanbul istikametinde bant aktarması yapılacaktır.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Doğu-Bolu Batı kavşakları arasındaki 14-16. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla İstanbul yönü trafiğe kapatılmıştır. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü bir şekilde sağlanmaktadır.

TAG Otoyolu'nda ise Baklalı-Yılankale kavşakları arasındaki 6-9. kilometrelerde de üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Adana yönü trafiğe kapatılmıştır ve ulaşım Osmaniye istikametinden iki yönlü ve kontrollü olarak devam etmektedir.

Diğer Yol Durumları

Beyşehir-Isparta yolunun 25-44. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü bir şekilde sürdürülmektedir.

Samsun-Çarşamba-Terme yolunun 22-23. kilometrelerinde üst geçit çalışması dolayısıyla her iki yönde ulaşıma sağ şeritten kontrollü izin verilmektedir.

Trabzon-Maçka yolunun 3-25. kilometrelerinde, fiber optik kablo döşeme çalışmaları nedeniyle 07.00-19.00 saatleri arasında Trabzon-Maçka yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü bir şekilde gerçekleştirilmektedir.

Kızılkaya-Burdur-Antalya ayrımı yolunun 4-9. kilometrelerinde üstyapı, toprak işleri ve sanat yapısı çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları kesinlikle gerekmektedir.

Çankırı-Şabanözü-Çubuk yolunun 29-40. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Mardin-Savur yolunda ise 31-32. kilometrelerde Savur ilçe merkezindeki Savur Köprüsü çalışmalarının bulunduğu bu bölgede sürücülerin trafik işaretlerine uyulması son derece önem arz etmektedir.