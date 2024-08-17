Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor

Kara Yollarındaki Çalışmalar

Kara yollarında devam eden yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerden belirli kesimlerde yavaş gitmeleri ve trafik işaretlerine uymaları önemle rica ediliyor.

Güncel Yol Durumları

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Körfez-İzmit Batı kavşakları arasındaki 73-81. kilometrelerinde İstanbul-Ankara yönünde üstyapı çalışmaları sürmektedir. Bu nedenle, 22.00-06.00 saatleri arasında O-4 TEM Otoyolu tamamen trafiğe kapatılmıştır. Sürücüler, Körfez Kavşağı'ndan D-100 devlet yoluna yönlendirilmektedir.

Ayrıca, Aydın-Denizli Otoyolu'nun Buharkent-1 Kavşağı çıkışındaki çalışmalardan dolayı ulaşım, yolun bir bölümünde kontrollü bir şekilde sağlanmaktadır.

Kentler Arası Ulaşımda Bilgiler

Anadolu Otoyolu’nun Abant-Kaynaşlı kavşakları (Bolu Dağı Geçişi) İstanbul yönünde, tünel portal yapısının uzatılması ve viyadüklerdeki derzi yenileme çalışmaları nedeniyle sürücüler Abant Kavşağı'ndan D-100 devlet yoluna yönlendirilmektedir. Kaynaşlı Kavşağı'ndan otoyola tekrar giriş yapabilecekler.

Öte yandan, Aydıncık-Silifke yolunun 20-27. kilometreleri (Büyükeceli-Yanışlı kesimi) patlatmalı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sürdürülmektedir.

Adapazarı-Mekece yolunun 8-10. kilometrelerinde bakım çalışmaları nedeniyle ulaşım, taşıma üzerinden gidiş-geliş şeklinde devam etmektedir.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 9-10 km’leri ile Kayseri-Niğde yolunun 8-13. km’lerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolların bir bölümünden iki yönlü olarak gerçekleştirilmektedir.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 0-57. kilometrelerinde de bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle saat 18.00'e kadar her iki yönde ulaşıma tek şeritten kontrollü izin verilmektedir.

Bursa-Orhaneli yolunun 78-82. km’lerindeki yapım çalışmaları sürmekte olup, bu nedenle trafik akışı kontrollü bir şekilde sağlanmaktadır.

Son olarak, Kaş-Elmalı yolunun 5. kilometresinde Felen Köprüsü’ndeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü olarak devam etmektedir.