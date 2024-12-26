Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Sürüyor

Kara Yolundaki Gelişmeler

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerden yavaş gitmeleri ve trafik işaretlerine uymaları önemle rica ediliyor. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan yol durumu bültenine göre, bazı önemli güzergâhlarda kısıtlamalar mevcuttur.

Aydın-Denizli Otoyolu'nda Çalışmalar

Aydın-Denizli Otoyolu'nun Köşk-Yenipazar kavşakları 14. kilometresinde gerçekleştirilen patlatmalı yapım çalışması nedeniyle, 12.00-13.00 saatleri arasında Aydın ve Denizli istikametlerinde ulaşım kontrollü sağlanacaktır.

Kınalı-Büyükçekmece Yolu

Kınalı-Büyükçekmece yolunun 27-32. kilometreleri arasındaki üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sürdürülmektedir.

Kırıkkale-Kırşehir Yolu

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 30-33. kilometreleri arasındaki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle Kırıkkale-Kırşehir istikameti trafiğe kapatıldı; ulaşım Kırşehir-Kırıkkale istikametinden iki yönlü devam etmektedir.

Nevşehir-Ürgüp Yolundaki Çalışmalar

Nevşehir-Ürgüp yolunun 20-25. kilometreleri arasındaki yapım çalışması nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak gerçekleştirilmektedir.

Anamur-Aydıncık Yolunda Heyelan Önleme Çalışmaları

Anamur-Aydıncık yolunun 44-45. kilometreleri arasındaki heyelan önleme çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin verilmektedir.

Seydikemer-Söğüt Yolu

Seydikemer-Söğüt yolunun 8-11. kilometreleri arasındaki yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.

Sakarya-Bozüyük Yolu ve Diğer Çalışmalar

Sakarya-Bozüyük yolunun 20-22. kilometreleri arasındaki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak devam etmektedir. Ayrıca, Zonguldak-Devrek ayrımı-Çaycuma-Bartın yolunun 20-21. kilometrelerinde Ecekler Köprüsü'ndeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım yine bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanmaktadır.

Malatya-Gölbaşı ve Beşikdüzü-Trabzon Yolu

Malatya-Gölbaşı yolunun 2-4. kilometreleri arasındaki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sürdürülmektedir. Beşikdüzü-Trabzon yolunun 23. kilometresindeki Yoroz Tüneli'nde elektrik ve elektronik sistemleri bakım çalışmaları nedeniyle, saat 17.00'ye kadar ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacaktır.