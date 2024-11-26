Kara Yollarında Yapım ve Onarım Çalışmaları Devam Ediyor

Kara Yollarında Durum Raporu

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürerken, trafik akışının güvenliği için sürücülerin yavaş gitmesi ve trafik işaretlerine uyması gerekmektedir.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Kırkağaç-Akhisar kavşaklarında, 0-4. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde bant aktarımı yapılmakta ve ulaşım, diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Aydın-Denizli Otoyolu'nda, Köşk-Yenipazar kavşakları arasında 0-15. kilometrelerinde gerçekleştirilen şev çalışmaları nedeniyle Denizli istikametinde iki şerit trafiğe kapatılmış, ulaşıma sadece sol şeritten izin verilmektedir.

TAG Otoyolu'nun Misis-Yılankale kavşakları ile Kırıkkale-Kırşehir yolunun 1-4. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım, diğer istikametten iki yönlü bir şekilde gerçekleştirilmektedir.

Uşak-Afyonkarahisar yolunun 11-16 ve 21-26. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları, Kızılkaya-Korkuteli yolunun 5-10. kilometrelerinde ise yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri büyük önem taşımaktadır.

Nevşehir-Ürgüp yolunun 12-13. kilometrelerinde kavşak düzenleme, Elazığ-Malatya yolunun 15-17. kilometrelerinde ise üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sürdürülmektedir.

İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 23-25. kilometrelerinde deniz tahribatı nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü bir şekilde sağlanmaktadır.

Giresun-Keşap ayrımı-Dereli yolunun 10. kilometresindeki Duroğlu Tüneli'nde ise elektrik ve elektronik sistemleri bakım çalışmaları sürdürülmekte olup, tünel trafiğe kapatılmış ve sürücüler servis yoluna yönlendirilmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.