Kara Yollarında Yapım ve Onarım Çalışmaları — Trafik Düzenlemesi

Kara Yollarında Yapım ve Onarım Çalışmaları ve Trafik Uyarısı

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi ve trafik işaret ile işaretçilerine uyulması gerekiyor. Aşağıda Karayolları Genel Müdürlüğü yol durumu bültenine göre güncel düzenlemeler yer almaktadır.

Güncel Kesim Bilgileri

Aydın-Denizli Otoyolu: 0-3 ve 16-21 kilometrelerdeki üstyapı çalışmaları nedeniyle Denizli istikameti araç trafiğine kapatıldı. Bu kesimde trafik akışı Aydın istikametinden geliş-gidiş şeklinde sağlanıyor.

Kızılcahamam-Ankara Devlet Yolu: 16. kilometrede, Çeştepe Köprüsü'ndeki yapım çalışmaları sebebiyle Ankara-Kızılcahamam istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak devam ediyor.

Balıkesir-Kepsut Yolu: 0-2 kilometrelerdeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Hopa-Borçka-Artvin Yolu: 47-64 kilometrelerindeki 10 tünelde elektrik ve elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle saat 17.00'ye kadar ulaşıma tek şeritten kontrollü izin verilecek.

TAG Otoyolu: Bahçe-Nurdağı kavşakları 0-1 kilometrelerinde deprem hasarlarının onarımı, ayrıca Çarşamba-Ayvacık yolunun 8-9 kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü şekilde sürdürülüyor.

TEM Otoyolu: Gebze-Dilovası kavşakları 0-6 kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak sürücüler Gebze Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendiriliyor. D-100 yolundan TEM Otoyolu Gebze gişelerine girişlere izin verilmiyor. Çalışmalar kapsamında Muallimköy Kavşağı'nda Osmangazi Köprüsü ile Kuzey Marmara Otoyolu'ndan TEM Otoyolu Ankara istikametine bağlanan kollar da trafiğe kapatıldı. Sürücüler, İstanbul yönüne devam edip, TEM Otoyolu Gebze Kavşağı'ndan D-100 yoluna çıkabiliyor.

Alanya-Gazipaşa-5. Bölge Hududu Yolu: 23-25 kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü olarak devam ediyor.

Bursa-Keles Yolu: 48-53 kilometrelerdeki muhtelif kesimlerdeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım alternatif güzergahlardan sağlanıyor.

Yol kullanıcılarının bu düzenlemelere uyması, işaret ve yönlendirmelere dikkat etmesi önem taşıyor.