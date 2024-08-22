Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Kara Yollarında Yenileme Çalışmaları Devam Ediyor

Kara yollarında sürdürülen bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin dikkatli olması gerekiyor.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 08:30
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 08:30
Kara Yollarında Yenileme Çalışmaları Devam Ediyor

Kara Yollarında Çalışmalar Hızla Devam Ediyor

Kara yollarındaki yapım, bakım ve onarım süreçleri nedeniyle sürücülerin yavaş gitmeleri ve trafik işaretlerine uymaları son derece önemli.

Anadolu Otoyolu’nda Çalışmalar

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yol durumu açıklamasında, Anadolu Otoyolu'nun Abant-Kaynaşlı kavşakları (Bolu Dağı Geçişi) İstanbul yönünde tünel portal yapısının uzatılması ve viyadüklerde yenileme çalışmaları dolayısıyla sürücülerin Abant Kavşağı'ndan D-100 devlet yoluna yönlendirileceği belirtildi. Kaynaşlı Kavşağı'ndan tekrar otoyola giriş yapılması mümkün olacak.

Körfez-İzmit Batı Kavşakları

73-81. kilometrelerin İstanbul-Ankara yönünde, 22.00-06.00 saatlerinde üstyapı çalışmaları sebebiyle O-4 TEM Otoyolu trafiğe kapatılarak, sürücüler Körfez Kavşağı'ndan D-100 devlet yoluna yönlendirilmektedir.

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu’nda Sınırlamalar

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nun Bahçe-Nurdağı kesimindeki 1-5. kilometreler arası üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Gaziantep yönü trafiğe kapatıldı. Ulaşım Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü olarak devam etmektedir.

Diğer Önemli Yol Çalışmaları

  • Niğde-Pozantı Otoyolu'nun 1-2. kilometrelerinde derz çalışması nedeniyle Ulukışla-Aksaray yönü ulaşıma kapatıldı.
  • Muğla-Denizli yolunun 56-61. kilometreleri arasında üstyapı yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor.
  • Samsun-Ordu yolunun 63-83. kilometrelerinde bakım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollüdür.
  • Antalya-Burdur devlet yolunun 6-32. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma sol yoldan iki yönlü izin verilmektedir.
  • Balıkesir-Dursunbey devlet yolunun 34-35. kilometrelerinde çökme dolayısıyla bir kesim trafiğe kapatıldı.
  • Kastamonu-Bartın il sınırı-Pınarbaşı-Azdavay yolunun 27-46. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları sürdürülüyor.
  • Karaman çevre yolu'nun 0-4. ve 8-11. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirilmekte.

Sürücülere, belirtilen güzergahlarda dikkatli seyretmeleri ve trafik işaretlerine uymaları tavsiye edilmektedir.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye’de Fırtına Gibi Esecek! Uygun Fiyatlı Elektrikli SUV Satışa Çıkıyor

PTT, 39 bin TL maaş ile 10 bin personel alım şartları, tarihleri ve detayları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

SDÜ, KPSS'siz İlköğretim Mezunu Personel Alım İlanı Az Önce Geldi: Canlı Model Başvuruları Başladı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!

SDÜ, KPSS'siz İlköğretim Mezunu Personel Alım İlanı Az Önce Geldi: Canlı Model Başvuruları Başladı!

21 Ağustos 2024 Çarşamba günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Türkiye genelinde hastanelerde en az 39,500 TL maaş ile çalışacak personel alımı başladı: Tıkla başvur

Kızılay, KPSS'siz en az 32,450 TL maaş ile 8 iş kolunda personel alım ilanını az önce paylaştı: Hemşire, saha çalışanı, temizlik görevlisi...

Türkiye’de Fırtına Gibi Esecek! Uygun Fiyatlı Elektrikli SUV Satışa Çıkıyor

PTT, 39 bin TL maaş ile 10 bin personel alım şartları, tarihleri ve detayları

Bekçi alımı yapılacak iller listesi Eylül 2024 EGM açıklaması! 28 ilde 39 bin TL maaş ile bekçi alımı başlıyor

Bim 21 Ağustos 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu: Çekme Karavan ve Yataklarda Büyük İndirimler!