Kara Yollarında Yenileme Çalışmaları Devam Ediyor

Kara Yollarında Çalışmalar Hızla Devam Ediyor

Kara yollarındaki yapım, bakım ve onarım süreçleri nedeniyle sürücülerin yavaş gitmeleri ve trafik işaretlerine uymaları son derece önemli.

Anadolu Otoyolu’nda Çalışmalar

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yol durumu açıklamasında, Anadolu Otoyolu'nun Abant-Kaynaşlı kavşakları (Bolu Dağı Geçişi) İstanbul yönünde tünel portal yapısının uzatılması ve viyadüklerde yenileme çalışmaları dolayısıyla sürücülerin Abant Kavşağı'ndan D-100 devlet yoluna yönlendirileceği belirtildi. Kaynaşlı Kavşağı'ndan tekrar otoyola giriş yapılması mümkün olacak.

Körfez-İzmit Batı Kavşakları

73-81. kilometrelerin İstanbul-Ankara yönünde, 22.00-06.00 saatlerinde üstyapı çalışmaları sebebiyle O-4 TEM Otoyolu trafiğe kapatılarak, sürücüler Körfez Kavşağı'ndan D-100 devlet yoluna yönlendirilmektedir.

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu’nda Sınırlamalar

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nun Bahçe-Nurdağı kesimindeki 1-5. kilometreler arası üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Gaziantep yönü trafiğe kapatıldı. Ulaşım Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü olarak devam etmektedir.

Diğer Önemli Yol Çalışmaları

Niğde-Pozantı Otoyolu 'nun 1-2. kilometrelerinde derz çalışması nedeniyle Ulukışla-Aksaray yönü ulaşıma kapatıldı.

'nun 1-2. kilometrelerinde derz çalışması nedeniyle Ulukışla-Aksaray yönü ulaşıma kapatıldı. Muğla-Denizli yolunun 56-61. kilometreleri arasında üstyapı yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor.

yolunun 56-61. kilometreleri arasında üstyapı yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Samsun-Ordu yolunun 63-83. kilometrelerinde bakım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollüdür.

yolunun 63-83. kilometrelerinde bakım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollüdür. Antalya-Burdur devlet yolunun 6-32. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma sol yoldan iki yönlü izin verilmektedir.

devlet yolunun 6-32. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma sol yoldan iki yönlü izin verilmektedir. Balıkesir-Dursunbey devlet yolunun 34-35. kilometrelerinde çökme dolayısıyla bir kesim trafiğe kapatıldı.

devlet yolunun 34-35. kilometrelerinde çökme dolayısıyla bir kesim trafiğe kapatıldı. Kastamonu-Bartın il sınırı-Pınarbaşı-Azdavay yolunun 27-46. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları sürdürülüyor.

il sınırı-Pınarbaşı-Azdavay yolunun 27-46. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları sürdürülüyor. Karaman çevre yolu'nun 0-4. ve 8-11. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirilmekte.

Sürücülere, belirtilen güzergahlarda dikkatli seyretmeleri ve trafik işaretlerine uymaları tavsiye edilmektedir.