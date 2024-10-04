Kara Yollarındaki Bakım ve Onarım Çalışmaları Hakkında Bilgilendirme

Kara Yollarındaki Güncel Durum

Kara yollarında yapılan bakım, onarım ve yapı çalışmalarında trafik akışının sürekliliği için sürücülerin hızlarını düşürmeleri ve trafik işaretlerine uymaları büyük önem taşımaktadır.

Karayolları Genel Müdürlüğü Açıklamaları

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yol durumu bülteninde bazı önemli gelişmelere dikkat çekildi:

Malkara-Çanakkale Otoyolu Çalışmaları

Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi kapsamında, Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) Otoyolu’ndaki Gelibolu Güney Kavşağı ile Lapseki Kavşağı arasında 1915 Çanakkale Köprüsü ve yaklaşım viyadükleri üzerinde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle her iki istikamette sağ şerit trafiğe kapatıldı.

Anadolu Otoyolu Üstyapı Onarım Çalışmaları

Anadolu Otoyolu’nun Düzce-Kaynaşlı Kavşağı arasında bulunan 14-18. kilometreleri Ankara istikametindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldı. Ulaşım, diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü şekilde sağlanmaktadır.

Gaziantep TAG Otoyolu Çalışmaları

TAG Otoyolu'nda Gaziantep Batı Kavşağı ile Gaziantep Narlı Kavşağı arasındaki 1-5. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Gaziantep istikametinde bant aktarımı yapılarak ulaşım kontrollü bir biçimde sürdürülüyor.

Kırşehir Bağlantı Yolu Durumu

Ankara-Niğde Otoyolu Kırşehir Bağlantı Yolu’nda Kırşehir istikametinde bulunan 2 şeritli yolun sağdan 1 şeridi kapatılarak trafik tek şerit halinde sağlanmaktadır.

Diğer Önemli Çalışmalar