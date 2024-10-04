Kara Yollarındaki Bakım ve Onarım Çalışmaları Hakkında Bilgilendirme

Kara Yollarındaki Güncel Durum
Kara yollarında yapılan bakım, onarım ve yapı çalışmalarında trafik akışının sürekliliği için sürücülerin hızlarını düşürmeleri ve trafik işaretlerine uymaları büyük önem taşımaktadır.
Karayolları Genel Müdürlüğü Açıklamaları
Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yol durumu bülteninde bazı önemli gelişmelere dikkat çekildi:
Malkara-Çanakkale Otoyolu Çalışmaları
Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi kapsamında, Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) Otoyolu’ndaki Gelibolu Güney Kavşağı ile Lapseki Kavşağı arasında 1915 Çanakkale Köprüsü ve yaklaşım viyadükleri üzerinde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle her iki istikamette sağ şerit trafiğe kapatıldı.
Anadolu Otoyolu Üstyapı Onarım Çalışmaları
Anadolu Otoyolu’nun Düzce-Kaynaşlı Kavşağı arasında bulunan 14-18. kilometreleri Ankara istikametindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldı. Ulaşım, diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü şekilde sağlanmaktadır.
Gaziantep TAG Otoyolu Çalışmaları
TAG Otoyolu'nda Gaziantep Batı Kavşağı ile Gaziantep Narlı Kavşağı arasındaki 1-5. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Gaziantep istikametinde bant aktarımı yapılarak ulaşım kontrollü bir biçimde sürdürülüyor.
Kırşehir Bağlantı Yolu Durumu
Ankara-Niğde Otoyolu Kırşehir Bağlantı Yolu’nda Kırşehir istikametinde bulunan 2 şeritli yolun sağdan 1 şeridi kapatılarak trafik tek şerit halinde sağlanmaktadır.
Diğer Önemli Çalışmalar
- Beyşehir-Isparta yolunun 25-44. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştirilmektedir.
- Ordu-Fatsa yolunun 25-30. kilometrelerinde bakım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü olarak devam etmektedir.
- İyidere-Rize-Pazar yolunun 53. kilometresindeki Pazar Aç Kapa tünelinin her iki yönündeki tüplerinde elektrik ve elektronik sistemler bakım çalışması dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacaktır.
- Zonguldak-Devrek-Mengen Yolu’nun 42-44. kilometrelerindeki kavşak düzenleme ve üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşıma iki yönlü olarak devam edilmektedir.
- Uşak-Eşme Devlet yolunun 41-43. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları ve Şarkışla-Altınyayla-Ulaş yolunun 40-45. kilometrelerindeki asfalt sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.