Kara Yollarındaki Çalışmalar Sürüyor: Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Kara Yollarında Durum Açıklaması

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmesi ve trafik işaret ve işaretçilerine uyması büyük önem taşıyor.

Önemli Ulaşım Güzergahları ve Durumları

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan yol durumu bültenine göre şu önemli bilgiler aktarılıyor:

Kuzey Marmara Otoyolu , TEM İzmit-Akmeşe kavşakları 3-5. kilometreleri güney taşıma yolunda bakım çalışmaları nedeniyle bant aktarımı yapılmakta ve ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

, TEM İzmit-Akmeşe kavşakları 3-5. kilometreleri güney taşıma yolunda bakım çalışmaları nedeniyle bant aktarımı yapılmakta ve ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmaktadır. İzmir-Çeşme Otoyolu ’ndaki Çeşme-2 numaralı çıkış gişesinde Hızlı Geçiş Sistemi altyapı çalışmaları dolayısıyla bu yolculuk yıl sonuna kadar 1 numaralı çıkış gişesinden gerçekleşecektir.

’ndaki Çeşme-2 numaralı çıkış gişesinde Hızlı Geçiş Sistemi altyapı çalışmaları dolayısıyla bu yolculuk yıl sonuna kadar 1 numaralı çıkış gişesinden gerçekleşecektir. Adapazarı-Kaynarca yolu ’nda 12-15. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanmaktadır.

’nda 12-15. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanmaktadır. Kırıkkale-Kırşehir yolunun 30-33. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Kırşehir istikametinin trafiğe kapatıldığı, trafik akışının Kırşehir-Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak devam ettiği duyurulmuştur.

30-33. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Kırşehir istikametinin trafiğe kapatıldığı, trafik akışının Kırşehir-Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak devam ettiği duyurulmuştur. Antalya il sınırı-Akseki-İbradı ayrımı yolu , 30-32. kilometrelerinde patlatmalı kazı çalışmaları nedeniyle 10.00-17.00 saatlerinde aralıklarla trafiğe kapatılacaktır. Sürücüler, alternatif olarak Cevizli-Derebucak-İbradı güzergahını kullanabilirler.

, 30-32. kilometrelerinde patlatmalı kazı çalışmaları nedeniyle 10.00-17.00 saatlerinde aralıklarla trafiğe kapatılacaktır. Sürücüler, alternatif olarak Cevizli-Derebucak-İbradı güzergahını kullanabilirler. İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolu ’nun 23-25. kilometrelerinde deniz tahribatı nedeniyle ulaşım tek şeritten gerçekleştirilmektedir.

’nun 23-25. kilometrelerinde deniz tahribatı nedeniyle ulaşım tek şeritten gerçekleştirilmektedir. Uşak-Denizli yolu ’nun 31-36. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.

’nun 31-36. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Adıyaman-Şanlıurfa yolu ’ndaki 26-27. kilometrelerde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam etmektedir.

’ndaki 26-27. kilometrelerde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam etmektedir. Kelkit-Erzincan il sınırı yolu ’nda 55-57. kilometrelerinde Sansa-1 Köprüsü’ndeki derz dolgusu yenileme çalışmaları nedeniyle Erzincan istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılmıştır. Bu kesimde ulaşım sol şeritten gerçekleştirilmektedir.

’nda 55-57. kilometrelerinde Sansa-1 Köprüsü’ndeki derz dolgusu yenileme çalışmaları nedeniyle Erzincan istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılmıştır. Bu kesimde ulaşım sol şeritten gerçekleştirilmektedir. Piraziz-Giresun-Tirebolu yolu’nun 67. kilometresinde (Tirebolu-Yeniköy mevkisi) yaya üst geçidi imalat çalışmaları nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şeritten sağlanmaktadır.

Tüm sürücülerin güvenli bir yolculuk geçirmesi için trafiğe ilişkin tüm işaretler ve uyarılara dikkat etmeleri gerekmektedir.