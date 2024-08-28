Kara Yollarındaki Çalışmalar Sürüyor: Sürücülere Dikkat

Kara Yollarında Durum Güncellemesi

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Bu süreçte, sürücülerin hızlarını azaltmaları ve trafik işaretlerine uymaları büyük önem taşıyor.

Güncel Çalışma Alanları

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan yolda durum raporuna göre, Anadolu Otoyolu Abant-Kaynaşlı kavşaklarında, İstanbul yönünde önemli çalışmalar yapılmakta. Buralarda tünel portal yapısı uzatma ve viyadüklerde genleşme derzi yenileme işlemleri gerçekleştiriliyor. Bu sebeple sürücüler Abant Kavşağı'ndan D-100 devlet yoluna yönlendirilmekte ve ardından Kaynaşlı Kavşağı’ndan tekrar otoyola giriş yapabilmektedir.

İzmir-Aydın Otoyolu üzerinde Belevi viyadüğündeki işlemler nedeniyle 1-3. kilometreler arasında ulaşım, diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

TAG Otoyolu üzerinde Aslanlı Tüneli ile Nurdağı Kavşağı arasında deprem sonrası onarım çalışmaları sebebiyle 5-7. kilometrelerde bant aktarımı yapılmakta. Burada Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü geçiş izni verilmektedir.

Niğde-Pozantı Otoyolu'nda 3-7. kilometreler ve bağlantılı O-21/29 yolunun 0-2. kilometrelerde derz çalışmaları nedeniyle ulaşım Ankara yönünden iki yönlü olarak sürdürülmektedir.

Adapazarı-Gümüşova yolunun 0-1. kilometrelerindeki Kozluk Köprülü Kavşağı'nda yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım sol şeritten devam etmektedir.

Samsun-Ankara yolunun 82-86. kilometrelerinde de yapım çalışmaları nedeniyle sürücüler servis yoluna yönlendirilmiştir.

Trabzon-Gümüşhane il sınırı-Torul-Gümüşhane yolunun 36-45. kilometreleri (Gümüşhane çevre yolu) arasında 12 tünelde yapılacak drenaj sistemleri bakım ve temizlik çalışmaları nedeniyle saat 17.30’a kadar ulaşım tek şeritten kontrollü devam edecektir.

Lastly, Antalya-Burdur devlet yolunun 6-32. kilometreleri arasındaki yapım çalışmaları nedeniyle sağ yol trafiğe kapatılarak ulaşım sol yoldan iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Belören-Hadim yolunun 0-7. kilometreleri ve Kastamonu-Bartın il sınırı-Pınarbaşı-Azdavay yolunun 27-46. kilometrelerinde de, asfalt sathi kaplama çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaretlerine uyması önemle rica edilmektedir.