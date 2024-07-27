Kara Yollarındaki Çalışmalar ve Trafik Durumu

Kara Yollarında Durum Değerlendirmesi

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla bazı kesimlerde trafik akışı yavaşlamaktadır. Sürücülerin, trafik işaretlerine ve işaretçilerine gerekli özeni göstermeleri oldukça önemlidir.

Önemli Yol Projeleri ve Kısıtlamalar

Karayolları Genel Müdürlüğü, güncel yol durumu bülteninde şu bilgileri paylaşmıştır:

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu: Bahçe-Nurdağı kavşakları arasında 1-5. kilometrelerdeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Adana yönü trafiğe kapatılmış, ulaşım Gaziantep yönünden iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Bahçe-Nurdağı kavşakları arasında 1-5. kilometrelerdeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Adana yönü trafiğe kapatılmış, ulaşım Gaziantep yönünden iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanmaktadır. Ankara-Çankırı Yolu: 13-16. kilometreler arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü bir şekilde devam etmektedir.

13-16. kilometreler arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü bir şekilde devam etmektedir. Denizli-Tavas-Muğla Yolu: 60-61. kilometrelerde gerçekleştirilecek patlatmalı kazı çalışmaları nedeniyle, 14.00-16.00 saatlerinde yol belirli aralıklarla kapatılacaktır.

60-61. kilometrelerde gerçekleştirilecek patlatmalı kazı çalışmaları nedeniyle, 14.00-16.00 saatlerinde yol belirli aralıklarla kapatılacaktır. Kırklareli-Dereköy Yolu: 0-3. kilometreler arasında yürütülen yol yapım ve onarım çalışmaları sürmektedir.

0-3. kilometreler arasında yürütülen yol yapım ve onarım çalışmaları sürmektedir. Söğüt-Korkuteli Yolu: 2-6. kilometrelerdeki çeşitli kesimlerde yol yapım çalışmaları sürerken, sürücülerin trafik işaretlerine uyması gerekmektedir.

2-6. kilometrelerdeki çeşitli kesimlerde yol yapım çalışmaları sürerken, sürücülerin trafik işaretlerine uyması gerekmektedir. Nevşehir-Ürgüp Yolu: 20-25. kilometreler arasında yapılan yolların bakım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrol altında sürmektedir.

20-25. kilometreler arasında yapılan yolların bakım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrol altında sürmektedir. Bursa-İnegöl-Bozüyük Yolu: 34-39. kilometreler arasındaki asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım İnegöl-Bursa yönünde iki yönlü olarak devam etmektedir.

34-39. kilometreler arasındaki asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım İnegöl-Bursa yönünde iki yönlü olarak devam etmektedir. Bingöl-Solhan Yolu: 35-38. kilometreler arasındaki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü şekilde devam etmektedir.

35-38. kilometreler arasındaki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü şekilde devam etmektedir. Hopa-Borçka-Artvin Yolu: 1-16. kilometrelerdeki çeşitli kesimlerde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü bir şekilde sürdürülmektedir.

Tüm sürücülerin, yol durumuna ve trafik işaretlerine dikkat etmeleri, güvenli bir yolculuk için hayati öneme sahiptir.