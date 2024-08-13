Kara Yollarındaki Çalışmalar ve Trafik Durumu

Kara Yollarında Güncel Durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım süreçleri nedeniyle, sürücülerin dikkatli olması ve trafik işaretlerine uyması büyük önem taşıyor.

İzmir-Aydın Otoyolu'ndaki Çalışmalar

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamalara göre, İzmir-Aydın Otoyolu üzerindeki Belevi viyadüğünde genleşme derzlerinin bakım ve onarım çalışmaları sürdürülüyor. Bu nedenle yol trafiğe kapatılırken, ulaşım diğer yönden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Anadolu Otoyolu ve Diğer Güzergahlar

Anadolu Otoyolu'nun Abant-Kaynaşlı kavşakları arasında İstanbul istikametinde tünel portal yapısının uzatılması ile viyadüklerdeki genleşme derzi yenileme çalışmaları da devam ediyor. Sürücüler, Abant Kavşağı'ndan D-100 devlet yoluna yönlendirilip Kaynaşlı Kavşağı'ndan otoyola tekrar girebiliyor.

TAG Otoyolu Üstyapı Onarımları

TAG Otoyolu'nun Osmaniye Batı-Toprakkale kavşakları 0-1. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle bant aktarımı yapılmakta, ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü olarak devam etmektedir. Ayrıca, Toprakkale Gişesi giriş-çıkış kavşak kolları da onarım çalışmaları dolayısıyla kapatılmıştır.

Kırıkkale-Kırşehir ve Diğer Yollar

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 24-31. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle bu istikamette ulaşım durdurulmuş ve diğer yönlerden gidiş-geliş olarak sürdürülmektedir. Ayrıca, Adapazarı-Gümüşova yolundaki Kozluk Köprülü Kavşağı'nda yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım sol şeritten sağlanıyor.

Asfalt Yenileme ve Sathi Kaplama Çalışmaları

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunda asfalt yenileme çalışmaları dolayısıyla İnegöl-Bursa istikameti trafiğe kapatılırken, ulaşım Bursa-İnegöl yönünden iki yönlü devam etmektedir. Seydikemer-Söğüt yolundaki sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaretlerine dikkat etmesi gerektiği belirtiliyor.

Diğer Çalışmalar ve Uyarılar

Nevşehir-Ürgüp yolundaki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir kısmından iki yönlü olarak sağlanıyor. Tosya-Osmancık yolunda ise yapım çalışmaları nedeni ile kontrolü izin veriliyor. Son olarak Artvin-Şavşat-Ardahan yolundaki şev temizliği çalışmaları nedeniyle yol kısa süreliğine trafiğe kapatılmakta ve ulaşım tek şeritten kontrollü olarak gerçekleştirilmektedir.