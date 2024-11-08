Kara Yollarındaki Çalışmalar ve Trafik Durumu

Kara Yollarında Durum Bilgisi

Kara yolları üzerinde devam eden yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürecinde, sürücülerin dikkatli olmaları ve trafik işaretlerine uymaları büyük önem taşımaktadır.

Önemli Yol Çalışmaları

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan yol durumu bültenine göre, çeşitli güzergahlardaki çalışmalar şu şekildedir:

TEM Otoyolu Çalışmaları

TEM Otoyolu'nun Edirne Doğu-Havsa kavşakları 39. kilometresinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle, İstanbul istikametinde bir şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım iki şeritten sağlanmaktadır.

İzmir Çevre Otoyolu Üzerindeki Çalışmalar

İzmir Çevre Otoyolu'nun Pınarbaşı-Otoyol Ayrım kavşakları 0-3. kilometrelerinde aydınlatma direklerinin demontaj-montaj çalışmaları sebebiyle, 23.00-05.00 saatleri arasında sol ve orta şeritler kapatılmıştır; trafikte diğer şeritler kullanılacaktır.

Ankara Çevre Otoyolu Durumu

Ankara Çevre Otoyolu'nun Eskişehir-İncek kavşakları 3-6. kilometrelerinde, İstanbul yönündeki kavşak çalışmaları dolayısıyla ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak gerçekleştirilmektedir.

Diğer Yol Çalışmaları

Ankara-Niğde Otoyolu 192-193. kilometrelerinde sağdan bir şerit trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer şeritlerden izin verilmektedir.

Mudurnu-Nallıhan yolu, 4-13. kilometreleri arasında kapatılmıştır. Sürücüler alternatif güzergahları kullanmalıdır.

Artvin-Erzurum yolunun 4-55. kilometrelerinde temizlik ve bakım çalışmaları nedeniyle saat 17.30'a kadar ulaşım tek şeritten sağlanmaktadır.

Manavgat-Alanya ayrımı-Akseki yolunun 11-12. kilometrelerinde sürücülerin dikkatli olmaları gerekmektedir.

Tavşanlı-Kütahya yolunun 61-63. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle, Tavşanlı-Kütahya istikameti trafiğe kapatılarak, Kütahya-Tavşanlı istikametinden iki yönlü ulaşım sağlanmaktadır.

Diyarbakır-Silvan yolunun 60-62. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam etmektedir.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 42-44. kilometrelerinde kavşak düzenleme ve üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştirilmektedir.

Sonuç olarak, sürücülerin belirtilen güzergahlarda dikkatli olmaları ve trafik işaretlerine kesinlikle uymaları gerekmektedir.