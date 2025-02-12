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Kara Yollarındaki Çalışmalar ve Ulaşım Durumu

Kara yollarında inşaat ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerine dikkatli olmaları hatırlatıldı. İşte güncel durum.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 08:36
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 08:36
Kara Yollarındaki Çalışmalar ve Ulaşım Durumu

Kara Yollarında Ulaşım Durumu

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi ve trafik işaretlerine uyulması gerektiği vurgulanıyor. Karayolları Genel Müdürlüğü, güncel yol durumu bültenini paylaştı.

Ana Yollar ve Çalışma Bilgileri

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 51-52. kilometrelerindeki inşaat çalışmaları nedeniyle Ankara-Kahramankazan istikametinde ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Kınalı-Büyükçekmece yolunun 27-32. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla iki yönlü ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden gerçekleştiriliyor.

Bozüyük-Bilecik-Mekece yolunda ise 50-57. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor.

Önemli Patlatmalı Çalışmalar

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 14-15. kilometrelerinde şev destekleme çalışmaları sırasında, 13.00-15.00 saatleri arasında kontrollü patlama yapılacak ve Aydın-Denizli istikametinde ulaşım kontrollü sürecek.

Elmalı-Finike yolunda 25-26. kilometreler arası patlatmalı kazı çalışması nedeniyle saat 17.00'ye kadar ulaşıma kontrollü izin verilecek.

Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Konya-Afyonkarahisar yolunun 21-22. kilometrelerinde (Sızma Mahallesi mevkisi) Konya Çevre Yolu köprülü kavşağı yapımı nedeniyle sürücülerin trafik işaretlerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Ordu-Fatsa yolunun 25-30. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Adıyaman-Kahta yolunun 11-14. kilometrelerinde inşaat çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

Pazaryolu-Erzurum yolundaki 27-29. kilometrelerdeki heyelan önleme çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan devam ediyor.

Trabzon-Rize yolunun 43. kilometresindeki Çamburnu Tüneli'nde elektrik ve elektronik sistemleri bakım onarım çalışması nedeniyle saat 17.00'ye kadar ulaşım tek şeritten kontrollü olacaktır.

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