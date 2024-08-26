Kara Yollarındaki Durum Güncellemesi

Kara Yollarında Güncel Çalışmalar

Kara yollarında yapım, bakım ve onarım çalışmalarının yürütüldüğü bölgelerde sürücülerin yavaş gitmesi ve trafik işaretlerine uyması önem arz ediyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan yol durumu bültenine göre, aşağıdaki otoyollarda ve güzergahlarda çeşitli çalışmalar sürdürülmektedir:

TEM Otoyolu Çalışmaları

TEM Otoyolu'nun Körfez-İzmit Batı kavşakları arasındaki 73-81. kilometrelerde üstyapı yenileme çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle 22:00-06:00 saatleri arasında otoyolun İstanbul-Ankara yönü trafiğe kapalı olacak. Sürücüler, Körfez Kavşağı'ndan D-100 devlet yoluna yönlendirilmiştir.

Anadolu Otoyolu Düzenlemeleri

Anadolu Otoyolu'nda, Abant-Kaynaşlı kavşakları arasında (Bolu Dağı geçişi) İstanbul istikametinde tünel portal yapı uzatma ve viyadüklerde genleşme derzi yenileme çalışmaları devam ediyor. Sürücüler Abant Kavşağı'ndan D-100 yoluna girip Kaynaşlı Kavşağı'ndan otoyola tekrar geçiş yapabilir.

TAG Otoyolu Üstyapı Çalışmaları

TAG Otoyolu'nun Osmaniye Batı-Toprakkale kavşaklarında üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle bant aktarımı gerçekleştiriliyor. Ulaşım, Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü şekilde sağlanmaktadır.

Kozluk Köprülü Kavşağı'ndaki Yapım Çalışmaları

Adapazarı-Gümüşova yolunun 0-1. kilometrelerindeki Kozluk Köprülü Kavşağı'nda yapım çalışmaları sürdüğünden ulaşım sol şeritten devam etmektedir.

Muğla-Denizli Yolundaki Yenileme Çalışmaları

Muğla-Denizli yolunun 56-61. kilometreleri arasında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sürdürülmektedir.

Kayseri-Niğde Yolu Üzerindeki Çalışmalar

Kayseri-Niğde yolunun 8-13. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin verilmektedir.

Dinar-Dazkırı-Çardak Yolunda Dikkatli Olun!

Dinar-Dazkırı-Çardak yolunun 40-45. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerden trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri beklenmektedir.

Diğer Yol Çalışmaları

Samsun-Ordu yolunun 63-83. kilometrelerinde bakım çalışmaları sürüyor.

Bingöl-Solhan yolunun 35-38. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam etmektedir.

Trabzon-Rize yolunun 33. kilometresinde (Sürmene ilcesi Yemişli Mahallesi mevkisi) yaya üst geçidi çalışması dolayısıyla her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak gerçekleştirilmektedir.

Yolculuk yapacak sürücülerin, güncel yol durumu hakkında bilgi sahibi olmaları ve gerekli dikkat önlemlerini alması tavsiye edilir.