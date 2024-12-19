Kara Yollarındaki Durum: Trafik Bilgilendirmesi ve Çalışmalar

Kara Yollarında Durum Raporu

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları tüm hızla devam ederken, sürücülerin bu süreçte dikkatli olmaları büyük önem taşımaktadır. Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, çeşitli güzergahlarda meydana gelen çalışmalar nedeniyle trafik akışında bazı aksaklıklar yaşanmaktadır.

Ankara-Kahramankazan Yol Durumu

Ankara-Kahramankazan yolunun 45. kilometresinde bulunan Akıncılar Köprülü Kavşağı bölgesinde üstyapı yenileme, köprü ve yol genişletme çalışmaları nedeniyle kavşak kolları trafiğe kapatılmıştır. Sürücülerin otoyol ve TUSAŞ yönüne ulaşabilmesi için bir sonraki Veterinerlik Köprülü Kavşağı veya Bitik Alt Geçidi alternatiflerini kullanmaları gerekmektedir.

Aydın-Denizli Otoyolunda Çalışmalar

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 1-3. kilometrelerinde yapılan şev destekleme çalışmaları nedeniyle, Denizli istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılmıştır. Bu kesimde trafik akışı orta ve sol şeritlerden sağlanmaktadır.

İstanbul Havalimanı Kavşağında Ulaşım Durumu

İstanbul Havalimanı kavşak kollarındaki üstyapı çalışmaları dolayısıyla bazı bölgelerde ulaşım tek şeritten kontrollü şekilde sürdürülmektedir.

Giresun'daki Tünel Çalışmaları

Piraziz-Giresun-Espiye-Tirebolu yolunun 54. kilometresindeki Arıdurak Tüneli'nde elektrik ve elektronik sistemleri bakım çalışmaları nedeniyle bugün ve yarın saat 08.00-17.00 arasında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak devam edecektir.

Bursa-Karacabey Yolu Üstyapı Çalışmaları

Bursa-Karacabey ayrımı-Orhaneli-Harmancık yolunun 81-82. kilometrelerinde, 10.00-16.00 saatlerinde gerçekleştirilecek patlatmalı kazı çalışmaları nedeniyle yol kısa süreliğine trafiğe kapatılacaktır. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önemlidir.

Kayseri-Niğde Yolu Durumu

Kayseri-Niğde yolunun 14-20. kilometrelerinde yapılan inşaat çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak gerçekleştirilmektedir.

Beşikdüzü-Trabzon Yolu Tünel Çalışmaları

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 45. kilometresindeki Akyazı Tüneli'nde elektrik ve elektronik sistemleri bakım çalışmaları nedeniyle ulaşım saat 20.00'ye kadar tek şeritten kontrollü olarak devam etmektedir.

Diğer Yol Çalışmaları

Çat-Bingöl yolunun 41-43 ve 68-71. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan, Zonguldak-Karabük il sınırı-Yenice-Karabük yolunun 50-52. kilometrelerinde orta refüj düzenleme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü bir şekilde sağlanmaktadır.

Son olarak, Elmacık-Kemer yolunun 1-3. kilometrelerinde Boğaziçi Köprüsü'ndeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü olarak izin verilmektedir.

Sürücüler, çalışmaların yapıldığı bölgelerde daha dikkatli olmalı ve trafik kurallarına titizlikle uymalıdır.