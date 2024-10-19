Kara Yollarındaki Durum: Trafikte Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Kara Yollarında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kara yollarındaki yapım, bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla sürücülerden yavaş gidilmesi ve trafik işaretlerine uyulması beklenmektedir.

Yol Durumu Güncellemeleri

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan yol durumu bültenine göre, Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi çerçevesinde Malkara-Çanakkale Otoyolu'nun Gelibolu Güney-Lapseki kavşaklarında, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle her iki şeridin sağ kısmı trafiğe kapatılmıştır.

Ayrıca, TAG Otoyolu'nda Bahçe-Nurdağı kavşaklarında onarım çalışmaları nedeniyle bant aktarımı yapılmakta ve ulaşım, Gaziantep yönünde iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Önemli Kesimlerde Çalışmalar

İzmir-Çeşme Otoyolu'nun İzmir yönündeki Güzelbahçe gişeleri bölgesinde, SGS altyapı çalışmaları dolayısıyla 25 Ekim'e kadar yol trafiğe kapatılacak ve ulaşım bant aktarımlarıyla iki yönlü sürdürülecektir.

Gümüşova-Düzce yolu 10-12. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Düzce İstanbul yönü trafiğe kapatılmış, ulaşım İstanbul-Düzce istikametinden iki yönlü olarak gerçekleştirilmektedir.

Sakarya-Bilecik yolunun 36-40. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Bilecik yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanmaktadır.

Diğer Çalışmalar ve Uyarılar

Kayseri-Malatya yolunun 45-46. kilometrelerinde menfez yapım çalışmaları dolayısıyla Kayseri yönünde ulaşım tek şeritten devam etmektedir.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 53-54. kilometrelerinde Devlet Su İşleri tarafından gerçekleştirilen menfez çalışmaları sebebiyle ulaşım bir bölümünden iki yönlü olarak sürdürülmektedir.

Burdur-Antalya yolunun 17-18. kilometrelerinde yol genişletme çalışmaları nedeniyle sürücülerden trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önemle rica edilmektedir.

Elazığ-Malatya yolunun 15-17. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü bir şekilde sürdürülmektedir.

Kürtün-Torul yolunun 16-45. kilometrelerinde yol şevi temizlik çalışmaları dolayısıyla kısaca kapatılmakta ve ulaşım, tek şeritten kontrollü bir biçimde sağlanmaktadır.