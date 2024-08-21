Kara Yollarındaki Durum ve Çalışmalar Hakkında Güncel Bilgiler

Kara Yollarında Durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam ederken, sürücülerden dikkatli olmaları ve trafik işaretlerine uymaları bekleniyor.
Güncel Çalışmalar
- Beyşehir-Isparta Yolu: 25-44. kilometreler arasında yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sürdürülüyor.
- Anadolu Otoyolu: Abant-Kaynaşlı kavşakları arasında tünel portalı uzatma ve viyadüklerde genleşme derzi yenileme çalışmaları nedeniyle sürücüler Abant Kavşağı’ndan D-100 devlet yoluna yönlendirilmekte.
- Fatih Sultan Mehmet Köprüsü: Kedi yolu söküm çalışmaları sebebiyle 22:00-06:00 saatlerinde Ankara istikametinde iki şerit kapalı kalacak.
- İzmir-Aydın Otoyolu: 1-3. kilometrelerinde Belevi viyadüğünde bakım çalışmaları nedeniyle ulaşım iki yönlü sürdürülmektedir.
- Ankara-Kırıkkale Yolu: 25-27. kilometreler arasında yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanıyor.
- Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu: Bahçe-Nurdağı kavşakları arasında deprem onarım çalışmaları dolayısıyla Gaziantep istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım Adana istikametin yönünde kontrollü devam ediyor.
- Seydikemer-Söğüt Yolu: 4-59. kilometreler arasında sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülere dikkat etmeleri hatırlatılıyor.
- Tatvan-Ahlat Yolu: 35-36. kilometrelerde köprülü kavşak yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü olarak sürdürülüyor.
- Bursa-İnegöl-Bozüyük Yolu: 34-39. kilometrelerde asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım iki yönlü devam etmekte.
- Korkuteli-Elmalı Yolu: 28. kilometrede patlatmalı kazı çalışması nedeniyle saat 10:00-17:00 arasında yol zaman zaman kapanacak.
- Kırıkkale-Kırşehir Yolu: 24-31. kilometreler arasında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Kırşehir istikameti trafiğe kapatılmış, diğer istikametten gidiş-geliş şeklinde ulaşım sağlanmaktadır.
- Erzurum-Tekman Yolu: 41-42. kilometreler arasında heyelan önleme çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleştirilmektedir.
- Erdemli-Güzeloluk Yolu: 19-25. kilometreler arasındaki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü olarak yapılmaktadır.
Trafik güvenliğini sağlamak adına sürücülerin belirtilen noktalarda dikkatli olmaları önem taşımaktadır.