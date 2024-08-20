Kara Yollarındaki Güncel Durum ve Çalışmalar

Kara Yollarında Durum Değerlendirmesi

Kara yollarındaki yapım, bakım ve onarım çalışmaları süregeldiği için sürücülerin yavaş hareket etmesi ve trafik işaretlerine uyması önemlidir.

Önemli Çalışmalar ve Yönlendirmeler

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan yol durumu bülteninde belirtilen güncel duruma göre:

Anadolu Otoyolu : Abant-Kaynaşlı kesiminde, İstanbul yönünde tünel portalı uzatma ve viyadüklerde yenileme çalışmaları yapılmakta. Sürücüler Abant Kavşağı'ndan D-100 üzerinden Kaynaşlı Kavşağı'na yönlendirilmekte.

: Abant-Kaynaşlı kesiminde, İstanbul yönünde tünel portalı uzatma ve viyadüklerde yenileme çalışmaları yapılmakta. Sürücüler Abant Kavşağı'ndan D-100 üzerinden Kaynaşlı Kavşağı'na yönlendirilmekte. Mekece-Pamukova-Sakarya Yolu : 11-13. kilometrelerinde asfalt onarım çalışmaları nedeniyle Doğançay-Sapanca yönü trafiğe kapatılarak, diğer yönlerden iki yönlü ulaşım sağlanmakta.

: 11-13. kilometrelerinde asfalt onarım çalışmaları nedeniyle Doğançay-Sapanca yönü trafiğe kapatılarak, diğer yönlerden iki yönlü ulaşım sağlanmakta. İzmir-Aydın Otoyolu : Belevi viyadüğündeki bakım çalışmaları nedeniyle Aydın-İzmir yönünde iki yönlü ulaşım devam etmekte.

: Belevi viyadüğündeki bakım çalışmaları nedeniyle Aydın-İzmir yönünde iki yönlü ulaşım devam etmekte. Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu : Bahçe-Nurdağı arasında Gaziantep yönü trafiğe kapalı, Adana yönünde kontrollü geçiş yapılmakta.

: Bahçe-Nurdağı arasında Gaziantep yönü trafiğe kapalı, Adana yönünde kontrollü geçiş yapılmakta. Tatvan-Ahlat Yolu : 35-36. kilometrelerinde yapım çalışmaları yüzünden ulaşım kontrollü devam etmekte.

: 35-36. kilometrelerinde yapım çalışmaları yüzünden ulaşım kontrollü devam etmekte. Seydikemer-Söğüt Yolu : 4-59. kilometrelerindeki sathi kaplama çalışmaları dolayısıyla sürücülerin dikkatli olması gerekiyor.

: 4-59. kilometrelerindeki sathi kaplama çalışmaları dolayısıyla sürücülerin dikkatli olması gerekiyor. Bursa-İnegöl-Bozüyük Yolu : 34-39. kilometrelerde asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım iki yönlü sürdürülmektedir.

: 34-39. kilometrelerde asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım iki yönlü sürdürülmektedir. Kırıkkale-Kırşehir Yolu : 24-31. kilometrelerde üstyapı yenileme sebebiyle Kırıkkale-Kırşehir yönü trafiğe kapalı, diğer yönde gidiş-geliş sağlanmakta.

: 24-31. kilometrelerde üstyapı yenileme sebebiyle Kırıkkale-Kırşehir yönü trafiğe kapalı, diğer yönde gidiş-geliş sağlanmakta. Erzurum-Tekman Yolu : 41-42. kilometrelerinde heyelan önleme çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan gerçekleştirilmektedir.

: 41-42. kilometrelerinde heyelan önleme çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan gerçekleştirilmektedir. Erdemli-Güzeloluk Yolu: 19-25. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü bir şekilde sürdürülmektedir.

Sürücülere, karşılaşabilecekleri bu çalışmalar ve trafik işaretleri hakkında dikkatli olmaları hatırlatılmaktadır.