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Kara Yollarındaki Güncel Durum ve Çalışmalar

Kara yollarında bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor. Sürücülerin dikkatli olmaları ve trafik işaretlerine uymaları önemle duyurulur.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 08:20
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 08:20
Kara Yollarındaki Güncel Durum ve Çalışmalar

Kara Yollarında Çalışmalar Devam Ediyor

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları kapsamındaki uygulamalar sürüyor. Bu süreçte sürücülerden, dikkatli olmaları ve trafik işaretlerine uymaları bekleniyor.

Kritik Noktalardaki Çalışmalar

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan yol durumu raporuna göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nda önemli bir bakım çalışması gerçekleştiriliyor. Muallimköy-Altınova kavşakları arasında 1-6. kilometrelerde, özellikle İzmir yönündeki sol ve orta şeritler trafiğe kapatılarak, araç akışı sağ ve emniyet şeritlerinden sağlanacak.

Ayrıca, Aydın çevre yolunun Aydın-Denizli Otoyolu bağlantısında yapılmakta olan üstyapı çalışmaları nedeniyle Aydın-Denizli istikametinde şerit daraltması uygulanıyor ve trafik kontrollü bir şekilde sürdürülüyor.

Ulaşımda Dikkat Edilmesi Gereken Diğer Noktalar

Anadolu Otoyolu'nda Bolu Doğu-Yeniçağa kavşakları arasındaki 20-22. kilometrelerde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşıma diğer yönlerden, kontrollü olarak izin verilmektedir.

İzmir Çevre Otoyolu'nda ise Onur Mahallesi ile Karşıyaka kavşakları arasında derz çalışması dolayısıyla ulaşım, diğer şeritlerden sağlanmaktadır.

TAG Otoyolu'ndaki Aslanlı-Nurdağı kavşaklarında da deprem hasarları nedeniyle 5-7. kilometrelerde bant aktarımı yapılırken, Adana yönünde iki yönlü kontrollü ulaşım devam etmektedir.

Antalya-Burdur yolunun 2-6. kilometrelerinde ise yapım çalışmaları gereği sol şerit trafiğe kapatılmıştır; geçiş sağ şeritten iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Diğer Yol Çalışmaları

Samsun-Ordu yolunun 63-83. kilometrelerindeki bakım çalışmaları devam ederken, Beyşehir-Isparta yolunda da 25-44. kilometrelerde yapım çalışmaları yapılmaktadır. Ayrıca, Bingöl-Solhan yolundaki 35-38. kilometreler de üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle etkilidir.

Son olarak, Dursunbey-Harmancık-Tavşanlı devlet yolunun 28-29. kilometrelerinde yapılan yapım çalışmaları sebebiyle bölünmüş yolun bir kesimi trafiğe kapatılıp, diğer kesimden iki yönlü geçişe izin verilmektedir.

Bu süreçlerde sürücülerin dikkatli olmaları ve belirtilen güzergahlarda uyarılara uymaları büyük önem taşımaktadır.

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