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Kara Yollarındaki Güncel Durum ve Çalışmalar

Kara yollarında bakım ve onarımlar sürüyor. Sürücüler yavaş gitmeli ve işaretlere uymalı.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 08:25
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 08:25
Kara Yollarındaki Güncel Durum ve Çalışmalar

Kara Yollarında Durum

Kara yollarında gerçekleştirilen yapım, bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle dikkatli olunması ve trafik işaretlerine uyulması oldukça önemlidir.

Trafik İşaretlerine Uymak Önemli

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan yol durumu raporuna göre, TEM Otoyolu'nda Saray-Lüleburgaz kavşakları arasında yer alan 105-110. kilometrelerde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Edirne istikameti trafiğe kapatılmıştır.

Bu bölgede ulaşım, İstanbul yönünden çift yönlü olarak sağlanmaktadır.

İzmir-Çeşme Otoyolu'nda Altyapı Çalışmaları

İzmir-Çeşme Otoyolu'nun 2-12. kilometrelerinde (Güzelbahçe Gişeleri bölgesi) altyapı çalışmaları dolayısıyla bant aktarması yapılmaktadır.

Ankara Çevre Otoyolu'nda Kontroller

Ankara Çevre Otoyolu'nda Kıbrısköy Kavşağı'ndan Gölbaşı istikametine giden yolda üst geçit köprüsü çalışmaları dolayısıyla sol şerit kapatılmıştır. Bu kesimde ulaşım diğer şeritlerden kontrollü olarak devam etmektedir.

Ayrıca, havaalanı yönünden de sol şerit trafiğe kapatılmış ve sürücüler diğer şeritlere yönlendirilmektedir.

Kırşehir Bağlantı Yolu

Ankara-Niğde Otoyolu'nun Kırşehir bağlantı yolunda, Kırşehir istikametindeki çalışmalar nedeniyle ulaşım tek şeritten sürdürülmektedir.

Samsun-Ankara Yolunda Yenileme Çalışmaları

Samsun-Ankara yolunun 34-40. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak devam etmektedir.

Diğer Yol Çalışmaları

Taşucu-Silifke-Erdemli yolunun 17-20. kilometrelerinde Yeşilovacık T-1 Tüneli girişindeki patlatmalı yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü bir şekilde gerçekleştirilmekte.

Şarkışla-Altınyayla-Ulaş yolunun 40-45, Ereğli-Devrek yolunun 0-12 ve Söğüt-Korkuteli yolunun 11-33. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları sürmektedir. Bu bölgelerde sürücüler trafik işaret ve yönlendirmelerine dikkat etmelidir.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun İnegöl-Bozüyük istikametinde 22-24. kilometrelerinde ise asfalt yenileme çalışmaları yapılmakta, bu nedenle trafik akışı İnegöl-Bursa yönünden iki yönlü olarak devam etmektedir.

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