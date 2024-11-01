Kara Yollarındaki Güncel Durum ve Çalışmalar

Kara Yollarında Güncel Durum

Kara yollarında yürütülen yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin dikkatli olmaları ve trafik işaretleri ile yönlendirmelere uymaları önem taşıyor.

İzmir Çevre Otoyolu'nda Çalışmalar

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, İzmir Çevre Otoyolu’nda Pınarbaşı-Otoyol Ayrım kavşakları arasında 4-6. kilometrelerde, aydınlatma direklerinin demontaj-montaj işlemleri nedeniyle 23.00-05.00 saatlerinde sol ve orta şeritler trafiğe kapatılıyor. Ulaşım sağ şeritlerden sağlanırken, direk söküm işlemleri sırasında trafik akışı kısa süreliğine durdurulmakta.

TAG Otoyolu'ndaki Onarım Çalışmaları

TAG Otoyolu’nun Bahçe-Nurdağı kavşakları arasında 0-1. kilometrelerde devam eden onarım çalışmaları nedeniyle bant aktarımı yapılarak, ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü sürdürülmekte.

Ankara-Niğde Otoyolu Durumu

Ankara-Niğde Otoyolu’nda Kırşehir bağlantı yolu Kırşehir istikametindeki çalışmalar nedeniyle soldan bir şerit trafiğe kapatılmış olup, ulaşım diğer şeritten sağlanıyor.

Ankara-Konya Yolu Üstyapı Onarımları

Ankara-Konya yolu üzerinde 0-68. kilometrelerde, üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla 08.00-18.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

Trabzon-Gümüşhane Yolunda Dikkat

Trabzon-Gümüşhane il sınırı-Torul devlet yolunun 25-28. kilometrelerinde Harşit-3 Köprüsü’ndeki derz onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Samsun-Ankara Yolunda Bakım Çalışmaları

Samsun-Ankara yolunun 22-25. kilometrelerinde, Havza Tüneli kesiminde bakım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sürdürülüyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen Yolu Durumu

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 42-44. kilometrelerinde kavşak düzenleme ve üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam etmektedir.

Kayseri-Malatya Yolundaki Çalışmalar

Kayseri-Malatya yolunun 45-46. kilometrelerinde menfez yapım çalışmaları sebebiyle Kayseri istikametinde ulaşım tek şeritten gerçekleştiriliyor.