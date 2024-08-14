Kara Yollarındaki Güncel Durum ve Ulaşım Bilgileri

Kara Yollarında Durum Güncellemesi

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam ederken, sürücülerin hızlarını düşürmesi ve trafik işaretlerine uyması önem kazanıyor.

Önemli Yol Çalışmaları

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan yol durumu bültenine göre, Adapazarı-Pamukova-Mekece yolunun 13. kilometresi asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşımın bölünmüş yolun bir kısmından iki yönlü sağlandığı bildiriliyor.

İzmir Çevre Otoyolu üzerinde Bornova-Karşıyaka bölgesinde 8-16. kilometreler arasında trafiğin yoğun olmadığı saatlerde köprü onarım çalışmaları sürdürülüyor.

Anadolu Otoyolu'nda ise Abant-Kaynaşlı kavşakları yönünde İstanbul istikametinde tünel portal yapısının uzatılması ve viyadüklerde yenileme çalışmaları yapılmakta. Bu nedenle sürücüler, Abant Kavşağı'ndan D-100 devlet yoluna yönlendirilerek Kaynaşlı Kavşağı'ndan otoyola yeniden giriş yapabiliyor.

Diğer Yol Çalışmaları

Korkuteli-Elmalı yolunun 28. kilometresinde patlatmalı yapım çalışmaları dolayısıyla, 10.00-17.00 saatleri arasında trafikte kısıtlamalar olacaktır.

yolunun patlatmalı yapım çalışmaları dolayısıyla, 10.00-17.00 saatleri arasında trafikte kısıtlamalar olacaktır. Çanakkale-Çan yolunun 11-21 , Karaman-Ermenek yolunun 62-76 ve 82-93 kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor.

yolunun , yolunun ve kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor. Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunun 0-74 kilometreleri arasında bakım çalışmaları nedeniyle, ulaşım saat 18.00'e kadar her iki yönde tek şeritten kontrollü bir şekilde sürmektedir.

yolunun kilometreleri arasında bakım çalışmaları nedeniyle, ulaşım saat 18.00'e kadar her iki yönde tek şeritten kontrollü bir şekilde sürmektedir. Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 34-39. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım İnegöl-Bursa istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.

yolunun asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım İnegöl-Bursa istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 27-28. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları sebebiyle ulaşıma servis yolundan kontrollü izin verilmektedir.

yolunun heyelan ıslah çalışmaları sebebiyle ulaşıma servis yolundan kontrollü izin verilmektedir. İstanbul-Ankara yolunun 36-38. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle Sakarya yönü kapatılarak, ulaşım Ankara yönünden gidiş-geliş şeklinde gerçekleştirilmektedir.

Sürücülerin bu çalışmalara dikkat etmeleri ve yolculuk öncesi güncel bilgileri kontrol etmeleri önerilmektedir.