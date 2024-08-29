Kara Yollarındaki Güncel Durum ve Ulaşım Bilgileri

Kara Yollarında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam etmekte. Bu nedenle sürücülerin, belirlenen hız limitlerine uyması ve trafik işaretlerine dikkat etmesi gerekiyor.

Abant-Kaynaşlı Kavşakları Uyarısı

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'nun Abant-Kaynaşlı bölümünde tünel portal yapısını uzatma ve viyadük yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu sebeple, sürücüler Abant Kavşağı'ndan D-100 devlet yoluna yönlendirilerek, Kaynaşlı Kavşağı'ndan otoyola tekrar giriş yapabilirler.

İzmir Çevre Yolunda Çalışmalar

İzmir çevre yolundaki K7 Köprülü Kavşağı'nda aydınlatma direklerinin demontaj ve montaj işleri nedeniyle, 8 Eylül tarihine kadar 23:00-05:00 saatleri arasında Bornova'dan Buca istikametine giden bağlantı kolunda trafik akışı kontrollü olarak sağlanacaktır.

Ankara-Konya Yolunda Drenaj Çalışması

Ankara-Konya yolunun 0-1. kilometreleri arasında drenaj çalışmaları yapıldığından, Konya-Ankara istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü şekilde sürmektedir.

TAG Otoyolu Üstyapı Onarımları

TAG Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşakları arasındaki ilk 1-5. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Gaziantep istikameti trafiğe kapatılmış; Adana yönünden iki yönlü kontrollü geçiş sağlanmaktadır.

Pamukova-Sakarya Yolu Asfalt Çalışmaları

Mekece-Pamukova-Sakarya yolunun 11-13. kilometreleri arasındaki asfalt çalışmaları dolayısıyla Sapanca istikameti trafiğe kapatılmıştır. Ulaşım diğer istikamet üzerinden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Havza-Aksaray Yolunda Yenileme Çalışmaları

Havza-Merzifon-Osmancık yolunun 56-58. kilometreleri arasında üstyapı yenileme çalışmaları gerçekleştirildiğinden ulaşım, bölünmüş yolun bir kısmından iki yönlü devam etmektedir.

Hopa-Borçka-Artvin Yolu Durumu

Hopa-Borçka-Artvin yolunun 1-16. kilometreleri arasında çeşitli yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülmektedir.

Konya-Antalya Yolundaki Trafik İkazı

Konya-Antalya yolunun 28-34. kilometreleri arasında Demirkapı Tünelleri'nde yapılan çalışmalar yüzünden sürücülerin trafik işaretlerine uyması önem taşımaktadır.

Diğer Yollar ve Çalışmalar

Simav-Dağardı yolunun 59-60. kilometreleri arasındaki yapım ve menfez çalışmaları, Abdipaşa-Ulus yolunun 0-2. kilometreleri arasındaki yapım çalışmaları dolayısıyla trafik akışı kontrollü olarak sürdürülmektedir.