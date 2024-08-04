Kara Yollarındaki Son Durum: Çalışmalar ve Ulaşım Bilgileri

Kara Yollarında Çalışmalar Devam Ediyor

Kara yollarında sürdürülen yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin dikkatli olmaları ve trafik işaretlerine uymaları gerekiyor. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan yol durumu raporuna göre, bazı yollar trafiğe kapatılmış ve alternatif güzergahlar belirlenmiştir.

Anadolu Otoyolu'nda Kapatmalar

Anadolu Otoyolu, Abant ve Kaynaşlı kavşakları arasında Bolu Dağı geçişinde tünel portal yapısının uzatılması ve viyadüklerde yenileme çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldı. Sürücüler, Abant Kavşağı üzerinden D-100 devlet yoluna yönlendirilmekte ve Kaynaşlı Kavşağı'ndan otoyola yeniden giriş yapabilmektedirler.

Avcılar-Çatalca Kavşağında Ulaşım Kontrolü

TEM Otoyolu'nda, Avcılar ve Çatalca kavşakları arasındaki 0-20. kilometrelerde fiber optik kablo haberleşme altyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Diğer Yol Çalışmaları

Balıkesir-Dursunbey, Manisa-Turgutlu ve Kozan-Feke yollarında gerçekleştirilen yapım çalışmaları sonucunda ulaşım kontrollü bir şekilde devam etmektedir. Ayrıca, Konya-Antalya yolunun 28-34. kilometrelerinde Konya istikametindeki Demirkapı Tünellerinde de çalışmalar sürmektedir.

Bakım ve Onarım Çalışmaları

Samsun-Ordu yolunun Ünye çevre yolunda, Yunus Emre Tüneli'nin Samsun istikametindeki bakım ve onarımlar dolayısıyla diğer tüpten iki yönlü geçiş izni verilmektedir. Hopa-Borçka-Artvin yolunun 25-36. kilometreleri ise üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle tek şeritten kontrollü olarak geçişe açıktır.

Ek olarak, Malatya-Sivas devlet yolundaki Yeni Tohma Köprüsü’ndeki bakımlar nedeniyle ulaşım Eski Tohma Köprüsü üzerinden sağlanmakta, Erzurum-Pasinler yolunun 33-34. kilometrelerindeki köprü yapım çalışmaları nedeniyle de sürücüler tek şeritten kontrollü olarak geçiş yapabilmektedir.