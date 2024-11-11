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Kara Yollarındaki Yapım Çalışmaları Trafiği Etkiliyor

Karayollarında devam eden bakım ve onarım çalışmaları, sürücülerin dikkatli olmalarını gerektiriyor.

Yayın Tarihi: 11.11.2024 08:24
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 08:24
Kara Yollarındaki Yapım Çalışmaları Trafiği Etkiliyor

Kara Yollarında Durum

Kara yollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor. Bu kesimlerde sürücülerin yavaş gitmesi ve trafik işaret ve işaretçilerine kesinlikle uyması gerekiyor.

TEM Otoyolu’ndaki Yenileme Çalışmaları

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu’nun Hendek-Gümüşova kavşaklarındaki üstyapı yenileme çalışması sebebiyle güney taşıma yolu (Ankara istikameti) kesimler halinde trafiğe kapatıldı. Ulaşım kuzey taşıma yolundan (İstanbul istikameti) iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

İzmir Çevre Otoyolu'nda Aydınlatma Çalışmaları

İzmir Çevre Otoyolu’nda Pınarbaşı-Otoyol Ayrım kavşaklarının 0-3. kilometrelerinde aydınlatma çalışmaları yapılmaktadır. Bu nedenle, 2 Aralık’a kadar her gün 23.00-05.00 saatleri arasında yolun sol ve orta şeritleri trafiğe kapatılacak, ulaşım diğer şeritlerden gerçekleştirilecektir.

Mudurnu-Nallıhan Yolunda Yapım Çalışmaları

Mudurnu-Nallıhan yolunun 4-13. kilometrelerinde devam eden yapım çalışmaları dolayısıyla sürücüler, Nallıhan-Sakarya istikametinde Göynük-Taraklı-Geyve-Sakarya yoluna, Sakarya-Nallıhan istikametinde ise Geyve-Taraklı-Göynük-Nallıhan güzergahına yönlendirilmektedir.

Kahramanmaraş-Göksun Yolundaki Onarım

Kahramanmaraş-Göksun yolunun 6-10. kilometrelerinde Aşık Mahzuni Şerif Tüneli’ndeki tavan kaplamalarının onarım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü olarak sürdürülmektedir. Göksun'dan Kahramanmaraş istikametine gidecek sürücülerin Tekir-Göksun il yolunu kullanmaları önerilmektedir.

Samsun-Çarşamba-Terme Yolu Üst Geçit Çalışması

Samsun-Çarşamba-Terme yolunun 22-23. kilometrelerinde TCDD tarafından yaptırılan üst geçit çalışması nedeniyle ulaşım her iki yönde sağ şeritlerden kontrollü olarak devam etmektedir.

Beşikdüzü-Trabzon Yolunda Derz Onarım Çalışması

Beşikdüzü-Trabzon yolundaki Ayasofya Kavşak Köprüsü’nde derz onarım çalışması nedeniyle Trabzon-Akçaabat istikametinde 51-53. kilometreler trafiğe kapatılmıştır. Bu kesimde ulaşıma, aynı istikametteki kavşak kolu bağlantısından izin verilmektedir.

Diğer Yol Çalışmaları

Zara-Şerefiye-Suşehri yolunun 3-9 ve Taşağıl-Beydiğin-İbradı (Serik-Seydişehir) yolunun 35-40. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.

Dursunbey-Harmancık-Tavşanlı yolunun 13-17. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, Dursunbey-Harmancık istikametinden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Çankırı-Şabanözü-Çubuk yolunun 29-40. kilometrelerinde ise asfalt sathi kaplama çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak gerçekleştirilmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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