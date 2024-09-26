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Kara Yollarındaki Yapım ve Bakım Çalışmaları Hakkında Bilgilendirme

Kara yollarındaki bakım, onarım ve yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin dikkatli olmaları gerekiyor.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 08:31
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 08:31
Kara Yollarındaki Yapım ve Bakım Çalışmaları Hakkında Bilgilendirme

Kara Yollarında Bakım ve Onarım Çalışmaları Devam Ediyor

Kara yollarında yapılmakta olan bakım ve onarım çalışmaları nedeni ile trafik akışında kesintiler yaşanacağı bildirilmektedir. Sürücülerin, çalışmalara dair duyurulara dikkat etmeleri ve trafik işaretlerine uymaları önem arz ediyor.

İzmir Çevre Otoyolu'nda Çalışmalar Sürüyor

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre, İzmir Çevre Otoyolu'nun Bornova Viyadüğü ile İzeltaş Köprüsü arasında orta refüjdeki aydınlatma direklerinin montaj ve demontaj çalışmaları yapılmaktadır. Bu kapsamda, her gün 23.00-05.00 saatlerinde her iki istikamette sol ve orta şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şeritlerden gerçekleştirilmektedir.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Kedi Yolu Çalışmaları

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde gerçekleştirilen kedi yolu söküm çalışmaları nedeniyle, her gün 22.00-06.00 saatleri arasında Edirne istikametinde sağdan iki şerit trafiğe kapatılmaktadır.

Diğer Yol Durumları

  • Anadolu Otoyolu: Düzce-Kaynaşlı kavşakları arasındaki 13-16. kilometrelerde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Ankara istikameti trafiğe kapatılmıştır. Ulaşım diğer istikametten kontrollü olarak devam etmektedir.
  • TAG Otoyolu: Osmaniye-Düziçi arasında 12-17. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle şerit aktarımı yapılmakta ve ulaşım Osmaniye istikametinden iki yönlü sürdürülmektedir.
  • O-3 Otoyolu: Çerkezköy-Kınalı kavşakları arasındaki 174 ve 176. kilometrelerde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametindeki trafik kapatılmıştır. Ulaşım Edirne istikametinden gidiş-geliş olarak sağlanmaktadır.
  • Trabzon-Rize Yolu: 9. kilometrede Kaşüstü Alt Geçidi'nde elektrik ve mekanik sistemler bakım çalışmaları sebebiyle 21.00-06.00 saatlerinde ulaşım, bağlantı yollarından gerçekleştirilmektedir.
  • Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara Yolu: 52. kilometredeki Ankara-İstanbul istikameti bağlantı kolunda yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin Dempa Alt Geçidi'ni kullanarak U dönüşü yapmaları gerekmektedir.
  • Antalya-Burdur Devlet Yolu: 37-38. kilometrelerinde tırmanma şeridindeki oturma nedeniyle şerit daraltması yapılmakta, ulaşım kontrollü olarak devam etmektedir.
  • Nevşehir-Aksaray Yolu: 30-42. kilometreler arasındaki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanmaktadır.
  • Hakkari-Yüksekova Yolu: 45-46. kilometrelerde tretuvar ve orta refüj yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden izin verilmektedir.

Tüm bu nedenlerle sürücülerin, belirtilen bölgelerde dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica edilmektedir.

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