Kara Yolu Çalışmaları ve Trafik Durumu

Kara Yollarında Güncel Durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları esnasında sürücülerin dikkatli olması ve trafik işaretlerine uyması büyük önem taşımaktadır.

Önemli Çalışmalar ve Trafik Aksamaları

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan bilgilere göre, Anadolu Otoyolu'nda Abant-Kaynaşlı Kavşağı'nda köprü ve tünel yapıların yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul yönü trafiğe kapatılmıştır. Burada ulaşım Abant Kavşağı'ndan D-100 devlet yoluna yönlendirilmekte, Kaynaşlı Kavşağı'ndan otoyola dönüş sağlanmaktadır.

İzmir-Aydın Otoyolu’nda da benzer bir durum söz konusudur. 1-3. kilometrelerinde Belevi Viyadüğü’nde yapılan bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bu istikametteki yol trafiğe kapanmış ve ulaşım, karşı yönden iki yönlü olarak gerçekleştirilmektedir.

Öte yandan, TAG Otoyolu'nda Osmaniye Batı-Toprakkale Kavşağı’nda üstyapı onarımları sebebiyle bant aktarımı yapılırken, Gaziantep yönünden iki yönlü ve kontrollü geçiş izni verilmektedir. Ayrıca, Toprakkale gişesi giriş-çıkış noktaları da kapalıdır.

Sakarya-Bilecik yolunun 11-14. kilometreleri arasında, yapım çalışmalarından dolayı Sakarya yönü trafiğe kapatılmış, Bilecik yönünden gidiş-geliş düzenlemesine geçilmiştir. Ankara-Çankırı yolunun 13-16. kilometrelerinde ise yol yapım çalışmaları nedeniyle kontrollü geçişler sağlanmaktadır.

Nevşehir-Ürgüp yolunda 20-25. kilometreler ile Diyarbakır-Bismil-Batman yolunun 12-18. kilometrelerinde de yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kısmından iki yönlü olarak devam etmektedir.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 34-39. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle İnegöl-Bursa istikametinden ulaşım iki yönlü olarak yapılmaktadır. Son olarak, Karabük-Eskipazar yolunun 2-4. kilometreleri arasındaki heyelan sonucu, bu güzergah da bölünmüş yolun bir kısmından iki yönlü olarak geçişe açıktır.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 9. kilometresinde (Vakfıkebir şehir geçişi) hemzemin kavşak yapım çalışmaları nedeniyle Trabzon yönünde ulaşım tek şeritten kontrol altında devam etmektedir.