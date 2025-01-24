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Kara Yolu Projelerinde Son Dönem: Yılların Yatırımları Nihayet Tamamlanıyor

Türkiye'deki yıllardır süren kara yolu projeleri, Ulaştırma Bakanlığı'nın açıklamalarıyla hız kazanıyor.

Yayın Tarihi: 24.01.2025 10:45
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 10:45
Kara Yolu Projelerinde Son Dönem: Yılların Yatırımları Nihayet Tamamlanıyor

Kara yollarında yıllardır bekleyen projelerin tamamlanması için sona yaklaşıldı. 1960'lı yıllarda yatırım programlarına dahil edilen ancak çeşitli sorunlar nedeniyle hala tamamlanamayan bu projeler, önümüzdeki üç yıl içinde hizmete girmesi bekleniyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bu projelerin gelişen teknoloji ve artan ihtiyaçlar doğrultusunda yenilendiğini belirterek, "Yıllar önce yapımına başlanmış olan kara yolu projelerinden bir kısmı hala devam ediyor. Bu projeleri en kısa sürede bitirip, vatandaşlarımızın hizmetine sunmak için çalışmalarımızı hızlandırdık" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin güçlü altyapı çalışmaları ile birlikte, kara yollarının modernizasyonu ve zamanında tamamlanması, ulaşımda önemli bir ileri adım olacak. Vatandaşlar, tamamlanan projelerle birlikte daha güvenli ve konforlu bir yolculuk deneyimi yaşayacak.

Bu gelişmeyle birlikte, diğer bir çok alanda da yatırımların hız kazanması bekleniyor.

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