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Karaaslan: Cumhurbaşkanı Erdoğan Kadın Temsilini Yüzde 20'lere Çıkardı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Erdoğan'ın kadın temsili oranını artırmadaki rolünü vurguladı.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 18:16
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 19:06
Karaaslan: Cumhurbaşkanı Erdoğan Kadın Temsilini Yüzde 20'lere Çıkardı

AK Parti'li Karaaslan, Atakum Kadın Kolları Kongresi'nde Önemli Açıklamalar Yaptı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen partisinin 6. Olağan İlçe Kadın Kolları Kongresi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki kadın temsili oranını artırmadaki rolünü vurguladı. Karaaslan, 1935'ten AK Parti'nin kurulmasına kadar geçen sürede kadınların Meclis'teki temsil oranının %4'ü geçmediğini, bugün ise bu oranın %20'lere ulaştığını ifade etti.

Erdoğan'ın Kadınlara Verdiği Değer

Karaaslan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hayat hikayesini örnek göstererek, onun kadınlara verdiği değerin boyutlarını anlattı: "Bu öyle bir değer ki onları öylesine değil, gerçekten katkı sunacaklarına olan güven ve inancından kaynaklanmaktadır. 2015 yılında, başörtülüsü ve başı açıyla tüm kadınların eşit şartlarda siyasette yer alabildiği sürecin arkasında Erdoğan’ın imzası bulunmaktadır.”

Kadınların Gücü ve Sorumlulukları

Karaaslan, kadınları görmezden gelmenin ülkenin yarısının potansiyelini göz ardı etmek anlamına geldiğini belirterek, "Cumhurbaşkanımızın dediği gibi, onları işin merkezi pozisyonuna oturtmalıyız." dedi. Kadınların aile ve çocuk sahibi olma sorumluluklarından vazgeçmeleri gerekmeyeceğini ifade eden Karaaslan, AK Parti’nin kadın ve aile politikalarının bu anlayışla şekillendiğini vurguladı.

İ başkanlık ve Gelecek Vizyonu

Karaaslan, kadınların birçok sorumluluğu aynı anda üstlenerek, Türkiye’nin gücüne güç katma potansiyeline sahip olduğuna inandığını belirtti. "Bizim içimizdeki bu güç, bu inanç ve vatan sevgisi oldukça kadınlar, üzerlerine düşen sorumlulukların hakkını en iyi biçimde vereceklerdir.” şeklinde konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan (sol 2), Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan (sol 2), Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen partisinin 6. Olağan İlçe Kadın Kolları Kongresi'ne katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan (sol 2), Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan (sol 2), Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen partisinin 6. Olağan İlçe Kadın Kolları Kongresi'ne katıldı.

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