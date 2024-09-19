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Karaaslan'dan Filistin Mesajı: Adalet Yerini Bulacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Afyonkarahisar'da gençlerle bir araya gelirken, dünyadaki adaletsizliklere dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 23:50
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 23:50
Karaaslan'dan Filistin Mesajı: Adalet Yerini Bulacak

Karaaslan, Gençlerle Buluştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Afyonkarahisar'da düzenlenen "Gençlik Buluşması" etkinliğinde önemli konuşmalara imza attı. Kendisi, İsrail'in Filistin'deki zulmü altında hayatını kaybeden masum insanların acılarını duyduklarını belirterek, "Dünyada adalet yerini bulacak, buna inanıyoruz" dedi.

Afyonkarahisar'da Verimli Bir Gün

Karaaslan, "Türkiye Buluşmaları" programı çerçevesinde Afyonkarahisar'daki Valilik, AK Parti İl Başkanlığı, Muharip Gaziler Derneği gibi yerleri ziyaret ettikten sonra İhsaniye ilçesinde bulunan Ayazini köyüne geçerek, gençlerle buluştu. Programda, gençlerin sadece Türkiye için değil, dünya için de sorumluluk taşıdığını anlatan Karaaslan, "Bugün yaşanan sıkıntılar, dünyanın farklı noktalarında hissediliyor. Bizler bu acıları yüreğimizde taşıyoruz" ifadesini kullandı.

Adalet İçin Birlik Olma Vurgusu

Karaaslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, "Daha adil bir dünya mümkün" sözlerini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Orada kaybedilenler sadece canlar değil, umutlar ve hayaller. Gençler, bu sorunların çözülmesine katkı sağlamalıdır. İnanıyorum ki, hep birlikte el birliğiyle bu adaletsizlikleri ortadan kaldırabileceğiz."

Etkinliğe katılan diğer isimler arasında AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, İhsaniye Belediye Başkanı Emine Gökçe ve AK Parti İl Başkanı Turgay Şahin de bulunuyordu. Program, soru-cevap kısmıyla sona erdi.

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