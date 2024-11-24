DOLAR
34,54 0%
EURO
36 0%
ALTIN
3.005,98 0%
BITCOIN
3.337.570,28 1,03%

Karaaslan: Salıpazarı Barajı, Sel Taşkınlarına Karşı Önemli Bir Önlem Olacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Salıpazarı İlçe Kongresi'nde yeni yatırımları ve Salıpazarı Barajı'nın önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 24.11.2024 16:18
Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 16:37
Karaaslan: Salıpazarı Barajı, Sel Taşkınlarına Karşı Önemli Bir Önlem Olacak

Salıpazarı Barajı, önemli bir koruma olacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Samsun'un Salıpazarı ilçesinde partisinin 8. olağan ilçe kongresinde önemli açıklamalar yaptı. Karaaslan, devam eden Salıpazarı Barajı ile ilgili bilgiler vererek, barajın sadece sulama ve içme suyu ihtiyacını karşılamakla kalmayacağını, aynı zamanda sel ve su taşkınlarına karşı da önemli bir önlem sağlayacağını ifade etti.

Bölgedeki yatırımlar hızla ilerliyor

Karaaslan, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından sürdürülen baraj inşaatının hızla yükseldiğini belirterek, "Salıpazarı ve Terme başta olmak üzere bölge için büyük bir yatırım yapıyoruz. Ayrıca, ilçemizde yapılan altyapı ve kanalizasyon çalışmaları da devam ediyor," dedi.

Fındık üreticileri için takipteyiz

Karaaslan, fındık üreticilerinin yaşadığı sorunlara da değinerek, "Özellikle fındıkta yaşadığımız zorlukları biliyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığımızla sürekli görüşmeler yapıyoruz, bu sorunu da el birliğiyle çözeceğimize inanıyoruz," dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a vurgular yaptı

Karaaslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilen önemli çalışmalara dikkat çekerek, "Yirmi, yirmi beş yıl önce hayalini bile kuramadığımız atılımları hayata geçirdik. Cumhurbaşkanımız, İsrail'in Filistin’e uyguladığı zulme meydan okudu ve dünya genelindeki açlık krizini çözmek adına önemli adımlar attı," ifadesini kullandı.

İlçe Başkanına teşekkür etti

Sözlerinin sonunda, AK Parti İlçe Başkanı İsmail Yaman’a bugüne kadar yürüttüğü görevler için teşekkür eden Karaaslan, yeni ilçe başkanına da başarılar diledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan (fotoğrafta), Samsun Salıpazarı İlçe...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan (fotoğrafta), Samsun Salıpazarı İlçe Başkanlığının 8. Olağan Kongresi’ne katılarak konuşma yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan (fotoğrafta), Samsun Salıpazarı İlçe...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan (fotoğrafta), Samsun Salıpazarı İlçe Başkanlığının 8. Olağan Kongresi’ne katılarak konuşma yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı

TCMB işaret fişeğini yaktı! Faiz indirimi başlayacağı tarih ortaya çıktı

Cebinizi yakmayacak araba bulmak çok kolay! 2. el araç fiyatları da akıma uydu

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin'de Şiddetli Rüzgar Camii Minaresini Yıktı
2
Bursa İnegöl'de Elektrik Çarpması: 26 Yaşındaki İşçi Hayatını Kaybetti
3
Özgür Özel'den Öğretmenlere Önemli Sözler: 'Milletvekili Maaşları Öğretmenlerden Sonra'
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gelibolu Kongresi'ne Telekonferans Desteği
5
Adana'da Karda Mahsur Kalan 5 Kişi Kurtarıldı
6
Pakistan'daki Aşiretler Arası Çatışmada Ölü Sayısı 85'e Ulaştı
7
Kayseri'de 'Bir ve Birlikte Hilal'e Doğru Türkiye' Toplantısı Yapıldı

Son 7 Günde Emlak Vergisi Muafiyeti ve İade İmkanları

Cebinizi yakmayacak araba bulmak çok kolay! 2. el araç fiyatları da akıma uydu

Konut Kredilerinde Faiz İndirimleri: Yeni Taksitler Belirlendi!

Yüzbinlere derin bir oh çektirecek karar! Yeni af yasası Torba Yasa ile gelecek

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

Vatandaşın gözü 30 binde! Asgari ücret sonuçları şok edecek

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!

TCMB işaret fişeğini yaktı! Faiz indirimi başlayacağı tarih ortaya çıktı

İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı