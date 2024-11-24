Karaaslan: Salıpazarı Barajı, Sel Taşkınlarına Karşı Önemli Bir Önlem Olacak

Salıpazarı Barajı, önemli bir koruma olacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Samsun'un Salıpazarı ilçesinde partisinin 8. olağan ilçe kongresinde önemli açıklamalar yaptı. Karaaslan, devam eden Salıpazarı Barajı ile ilgili bilgiler vererek, barajın sadece sulama ve içme suyu ihtiyacını karşılamakla kalmayacağını, aynı zamanda sel ve su taşkınlarına karşı da önemli bir önlem sağlayacağını ifade etti.

Bölgedeki yatırımlar hızla ilerliyor

Karaaslan, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından sürdürülen baraj inşaatının hızla yükseldiğini belirterek, "Salıpazarı ve Terme başta olmak üzere bölge için büyük bir yatırım yapıyoruz. Ayrıca, ilçemizde yapılan altyapı ve kanalizasyon çalışmaları da devam ediyor," dedi.

Fındık üreticileri için takipteyiz

Karaaslan, fındık üreticilerinin yaşadığı sorunlara da değinerek, "Özellikle fındıkta yaşadığımız zorlukları biliyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığımızla sürekli görüşmeler yapıyoruz, bu sorunu da el birliğiyle çözeceğimize inanıyoruz," dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a vurgular yaptı

Karaaslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilen önemli çalışmalara dikkat çekerek, "Yirmi, yirmi beş yıl önce hayalini bile kuramadığımız atılımları hayata geçirdik. Cumhurbaşkanımız, İsrail'in Filistin’e uyguladığı zulme meydan okudu ve dünya genelindeki açlık krizini çözmek adına önemli adımlar attı," ifadesini kullandı.

İlçe Başkanına teşekkür etti

Sözlerinin sonunda, AK Parti İlçe Başkanı İsmail Yaman’a bugüne kadar yürüttüğü görevler için teşekkür eden Karaaslan, yeni ilçe başkanına da başarılar diledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan (fotoğrafta), Samsun Salıpazarı İlçe Başkanlığının 8. Olağan Kongresi’ne katılarak konuşma yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan (fotoğrafta), Samsun Salıpazarı İlçe Başkanlığının 8. Olağan Kongresi’ne katılarak konuşma yaptı.