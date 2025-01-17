Karabağ'daki Sözde Ermeni Yönetim Eski Yöneticileri Yargı Önünde

Karabağ'daki sözde Ermeni yönetimin eski yöneticileri, Azerbaycan'da yargılanmaya başlandı. İlk duruşmada önemli açıklamalar yapıldı.

Yayın Tarihi: 17.01.2025 21:28
Güncelleme Tarihi: 17.01.2025 21:35
Karabağ'daki Sözde Ermeni Yönetim Eski Yöneticileri Yargı Önünde

Azerbaycan'da Karabağ'daki Sözde Ermeni Yönetim için Yargılama Süreci Başladı

Azerbaycan'da, Karabağ'daki sözde Ermeni yönetimin eski siyasi ve askeri yöneticilerinin yargılanmasına başlandı.

Davanın ilk duruşması Bakü Askeri Mahkemesi'nde yapıldı. Duruşmada aralarında eski 'cumhurbaşkanları' Arayik Harutyunyan, Arkadi Gukaysan, Bako Saakyan ve sözde 'parlamento başkanı' Davit İşhanyan gibi isimlerin de bulunduğu toplam 15 sanık yargılanıyor.

Duruşmada Öne Çıkanlar

Sanıkların bir süredir Azerbaycan'da gözaltında tutulduğu ve birçok ciddi suçlamayla karşılaştıkları bildirildi. Suçlamalar arasında savaş planlama, soykırım, halkı yok etme, kölelik ve işkence gibi maddeler yer alıyor. Duruşma, sanıkların kimlik tespitinin ardından 21 Ocağa ertelendi.

Mahkemede söz alan Harutyunyan, 2. Karabağ Savaşı esnasında Gence'nin füzeyle vurulmasına ilişkin bir açıklama yaptığını ve bu durumdan dolayı üzüntü duyduğunu ifade etti. Harutyunyan, "Azerbaycan halkı, bu emrin benim tarafından verildiğini düşünüyor. Ancak bu kararı ben almadım" dedi.

Ruben Vardanyan da Yargı Önünde

Duruşmanın sonunda, eski 'devlet bakanlarından' Ruben Vardanyan da mahkeme huzuruna çıkarıldı. Vardanyan'a ait dosyanın diğer 15 sanığın dosyasıyla birleştirilmesi talebi mahkeme tarafından kabul edilmedi. Vardanyan'ın yargılandığı suçlar arasında terörü finanse etme ve yasa dışı silahlı grupların oluşumunda yer alma bulunuyor. Vardanyan’ın bir sonraki duruşmasının 27 Ocak'ta yapılacağı açıklandı.

Azerbaycan ordusunun 19 Eylül 2023’te gerçekleştirdiği antiterör operasyonunun ardından, Karabağ’da işgal rejimi kuran sözde Ermeni yönetiminin bazı eski yöneticileri Azerbaycan güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınmıştı.

Azerbaycan'da, Karabağ'daki sözde Ermeni yönetimin eski siyasi ve askeri yöneticilerinin...

Azerbaycan'da, Karabağ'daki sözde Ermeni yönetimin eski siyasi ve askeri yöneticilerinin yargılanmasına başlandı.

Azerbaycan'da, Karabağ'daki sözde Ermeni yönetimin eski siyasi ve askeri yöneticilerinin...

Azerbaycan'da, Karabağ'daki sözde Ermeni yönetimin eski siyasi ve askeri yöneticilerinin yargılanmasına başlandı.

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