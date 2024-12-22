Karabağ Halılarına Özel Sergi İstanbul'da Sanatseverlerle Buluşuyor

Karabağ Halılarını Keşfedin

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) ile Harı Bülbül Azerbaycan Vizyon Tiyatro Derneği işbirliğiyle gerçekleştirilecek olan "Karabağ'dan İstanbul'a Halı Sergisi ve Söyleşi Programı", zengin Karabağ kültürünü sanatseverlerle buluşturacak.

Sergi ve Söyleşi Programı Detayları

Sergi, Güzel İşler Fabrikası (GİF) Safveti Paşa Yerleşkesi'nde yarın açılacak. Bu özel etkinlik, Karabağ halılarını tanıtmak ve bölgenin sanatına ışık tutmak amacıyla düzenleniyor. Ayrıca, Türkiye ve Azerbaycan arasında dostluk bağlarını pekiştirmeyi hedefliyor.

Ziyaretçileri Neler Bekliyor?

Açılış programında, her iki ülkenin yöresel lezzetleri ziyaretçilere sunulacak ve Karabağ kültürü ile sanatı üzerine söyleşiler düzenlenecek. Katılımcılar arasında Kemale Cabbarova (Harı Bülbül Derneği Kurucu Başkanı), Elnara Rasulova (Azerbaycan Ressamlar Birliği Üyesi ve Halı Sanatçısı) ve Fuad Cebrayılov (Geleneksel Kumaş Koleksiyoneri ve Araştırmacı) yer alacak.

Karabağ'ın Tarihi ve Dokuma Sanatı

Söyleşilerde, Karabağ'ın tarihi, dokuma sanatının kökenleri ve günümüz sanat sahnesindeki yeri üzerinde derinlemesine konuşulacak. Bu sergi, bir ay boyunca sanatseverlerin ziyaretine açık kalacak, böylece Karabağ'ın zengin kültür mirası daha fazla kişi tarafından keşfedilebilecek.