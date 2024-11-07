Karabağ Zaferi'nin 4. Yıl Dönümü Saraybosna'da Kutlandı

Karabağ Zaferi'nin Yıldönümü

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Azerbaycan'ın 2020 yılında elde ettiği Karabağ Zaferi'nin 4. yıldönümü için özel bir tören gerçekleştirildi. Tören, Azerbaycan Büyükelçiliği tarafından Dobrinja bölgesindeki Azerbaycan Dostluk Parkı'nda düzenlendi.

Törene Katılım

Törene birçok önemli isim katıldı. Azerbaycan'ın Saraybosna Büyükelçisi Vilayat Guliyev, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, Türk kurumlarının temsilcileri ve yerel davetliler, bu anlamlı günde bir araya geldi.

Anma ve Dualar

Etkinlik sırasında, şehitler anısına Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar yapıldı. Ziyaretçiler anıt alanına karanfiller bırakarak şehitleri andı.

Büyükelçi Guliyev'in Açıklamaları

Büyükelçi Guliyev, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karabağ Zaferi'nin Azerbaycan için son derece önemli olduğunu belirtti. Ermenistan ile barış anlaşması üzerinde çalışmaların sürdüğünü vurgulayarak, "Bölgedeki barış ve refah için bazı şartlarımız var. Bu şartlar sağlanmadan anlaşma imzalanamaz." dedi. Guliyev, Ermenistan'ın Karabağ'ı hâlâ kendi topraklarıymış gibi görmeye devam ettiğini ifade etti ve barış için hızlı bir şekilde anlaşmanın yapılması gerektiğini dile getirdi.

Karabağ Savaşı ve Sonrası

Karabağ Zaferi'nin arka planında, Azerbaycan ordusunun 2020 yılında Ermenistan'ın işgali altındaki Karabağ ve çevresindeki toprakları kurtarması yatmaktadır. 2. Karabağ Savaşı sırasında Azerbaycan ordusu, yalnızca 44 günde topraklarını geri alarak halkının yıllar süren vatan özlemini sona erdirmiştir.

Ermenistan, Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Karabağ bölgesini işgal etmiş, bu sırada Azerbaycan askerlerine ve sivil halkına yönelik saldırılar düzenlemiştir. 27 Eylül 2020'de, temas hattındaki köylere ağır silahlarla saldırılar düzenlenmesi durumu daha da zorlaştırdı ve Azerbaycan ordusu, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in emriyle karşı operasyonlara başladı. 28 Eylül'de seferberlik ilan edildikten sonra Karabağ'ın sembolü olan Şuşa şehri başarıyla kurtarıldı. Azerbaycan ordusunun özel eğitimli birlikleri, dağlık ve zorlu şartlarda mücadele ederek bu başarıyı elde etti ve bu durum, Ermenistan ordusunun dağılmasına yol açtı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Karabağ Zaferi'nin 4. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Karabağ Zaferi'nin 4. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.