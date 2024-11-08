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Karabağ Zaferi'nin 4. Yılı Kutlandı

Milli Savunma Bakanı Güler, Karabağ Zaferi'nin dördüncü yılı dolayısıyla önemli mesajlar verdi.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 23:18
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 23:42
Karabağ Zaferi'nin 4. Yılı Kutlandı

Karabağ Zaferi’nin Dördüncü Yıldönümü Etkinliği

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Karabağ Zaferi'nin dördüncü yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, Azerbaycan ve Ermenistan arasında kalıcı barışın sağlanması için tarihi bir fırsat oluşturduğunu vurguladı. "Bu zaferle, Azerbaycan ve Ermenistan arasında kalıcı barışın tesis edilmesine yönelik tarihi bir fırsat kapısı açılmıştır. Ermenistan'ın da bunun bilincinde olarak hareket etmesini umut ediyoruz. Zira, Kafkasya bölgesinin artık çatışmaya değil, dostluk ve iş birliğine ihtiyacı vardır," dedi.

Konser ve Katılımcılar

Etkinlik, ATO Congresium’da, TÜRKSOY, Azerbaycan’nın Ankara Büyükelçiliği ve Ahmed Cevad Enstitüsü işbirliği ile düzenlenen "Selam Türk'ün Bayrağına" adlı konserle sürdü. Konser, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Devlet Opera Balesi ve TRT Çok Sesli Korosu'nun da aralarında bulunduğu 120 kişilik orkestra tarafından gerçekleştirildi. Etkinliğe Bakan Güler'in yanı sıra Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov, TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev ve Ahmed Cevad Enstitüsü Başkanı Ruhi Ersoy katıldı.

Azerbaycan’a Destek ve İş Birliği Vurgusu

Bakan Güler, konuşmasında Azerbaycan halkına teşekkür ederek, ordusunun cesaretinin ve beka mücadelesinin önemine dikkat çekti. "Karabağ’ın kurtuluşu Azerbaycan'ın cesareti ve kararlılığı sayesinde gerçekleşti. Bölge ülkelerine yeni ekonomik ve ticari imkanlar sağlayacak Zengezur Koridoru’nun hayata geçirilmesini bekliyoruz," ifadesini kullandı.

Etkinlikte İfade Edilen Duygular

Memmedov ise etkinlikte yaptığı konuşmada, "Azerbaycan'ın şanlı zaferinin 4. yıl dönümünü kutluyoruz. Türk kederi ve sevinci bizimle paylaşıldı. Savaş döneminde Türkiye’nin desteği bizler için büyük bir öneme sahipti," diyerek Türkiye ile Azerbaycan arasındaki iş birliğine olan vurgusunu sürdürdü.

Türk Dünyası Dayanışması

TÜRKSOY Genel Sekreteri Raev de, "Bugün burada yalnızca bir zaferi değil, aynı zamanda Türk halklarının ortak değerleri ve dualarının gerçeğe dönüşümünü anmak için bir aradayız,” diyerek ortak tarihin ve kültürel bağların önemine dikkat çekti.

ATO Congresium'da Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi'nin 4. yılı dolayısıyla, Uluslararası Türk Kültür...

ATO Congresium'da Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi'nin 4. yılı dolayısıyla, Uluslararası Türk Kültür Teşkilatı (TÜRKSOY), Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği ve Ahmed Cevad Enstitüsü işbirliğiyle "Selam Türk'ün Bayrağına" adlı konser düzenlendi. Düzenlenen etkinliğe Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (sağ 5), Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (sol 3), Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sol 2), Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov (sol 5), TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev (sol 4) ve çok sayıda davetli katıldı.

ATO Congresium'da Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi'nin 4. yılı dolayısıyla, Uluslararası Türk Kültür...

ATO Congresium'da Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi'nin 4. yılı dolayısıyla, Uluslararası Türk Kültür Teşkilatı (TÜRKSOY), Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği ve Ahmed Cevad Enstitüsü işbirliğiyle "Selam Türk'ün Bayrağına" adlı konser düzenlendi. Düzenlenen etkinliğe Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (sağ 5), Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (sol 3), Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sol 2), Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov (sol 5), TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev (sol 4) ve çok sayıda davetli katıldı.

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