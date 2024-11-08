Karabağ Zaferi'nin Dördüncü Yıldönümü Senlikleri

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya'dan Karabağ Zaferi'ne Övgü

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Azerbaycan’ın Karabağ Zaferi’nin 4. yıl dönümü vesilesiyle işgalden kurtulan toprakların önemine dikkat çekti.

Azerbaycan'ın Birliği ve Gücü

Sırakaya, Karabağ Zaferi’nin, sadece Azerbaycan'ın değil, Türk dünyasının da kalbi olduğunu belirtti. "Bu zafer, Türk milletinin gücünün, azminin ve kardeşliğinin, birlik ve beraberlik içinde her türlü engelin aşılabileceğinin en güzel örneğidir" dedi. Kardeşlik ve Dostluk

Sırakaya, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki güçlü bağların geçmişte olduğu gibi bugün de devam ettiğine dikkat çekerek, "Türkiye ve Azerbaycan ortak tarih, kültür ve medeniyet birliğinden aldığı güçle sıkı bağlarla birbirine kenetlenmişlerdir. Türk Yüzyılı'nın mimarı 'tek millet, iki devlet, tek yürek' olacaktır" ifadelerini kullandı.

Şehitler ve Gaziler unutulmadı

Kahraman Türk askerine ve Azerbaycan halkına, Karabağ’ı işgalden kurtaran zaferin zaferini hatırlatan Sırakaya, "Enver ve Nuri Paşaların hayallerini gerçekleştirmek için can veren şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum. Yaşasın Azerbaycan. Yaşasın Türk milletinin zaferi" sözleriyle kapanış yaptı.