Karabağlar'da Kelebek Camı Hırsızları Kıyafet Değiştirip Yakalandı

Karabağlar'da kelebek camı kırarak hırsızlık yapan iki şüpheli, kıyafet değiştirmelerine rağmen 22 kamera incelemesiyle O.S. ve Ö.A. yakalandı; çalıntılar ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 13:32
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 13:32
Karabağlar'da Kelebek Camı Hırsızları Kıyafet Değiştirip Yakalandı

Karabağlar'da Kelebek Camı Hırsızları Kıyafet Değiştirip Yakalandı

22 güvenlik kamerası incelendi, çalınan ekipmanlar ve şüpheliler ele geçirildi

Karabağlar ilçesinde bir aracın kelebek camını kırarak hırsızlık yapan iki şahıs, tanınmamak için kıyafet değiştirdikleri halde polis takibi sonucu yakalandı.

Olay, 28 Ekim gece saatlerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, şüpheliler gözüne kestirdikleri otomobilin camını kırarak dört adet hoparlör, iki adet tiz, bir adet teyp ve bir adet amfi çaldı ve plakasız bir araca taşıyıp Konak yönüne kaçtı.

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri olay yerinde ve çevresinde bulunan 22 farklı güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyerek titiz çalışma yürüttü. Kamera kayıtlarının analiziyle olayda kullanılan araç ve şüphelilerin kimlikleri tespit edildi.

Yapılan operasyon sonucu O.S. (27) ile Ö.A. (39) yakalandı. Şahıslara ait araçta çalınan dört hoparlör ve iki tiz ele geçirilirken, teyp ve amfi ise Buca ilçesindeki bir iş yerinde bulundu. İş yeri sahibi hakkında Suç Eşyasını Satın Almak suçundan işlem yapıldı.

Ayrıca, Ö.A.'nın üç ayrı hırsızlık dosyasından firari olduğu ve 3 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. Yakalanan her iki şüpheli hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.

ŞAHISLARA AİT ARAÇTA ÇALINAN DÖRT HOPARLÖR VE İKİ TİZ ELE GEÇİRİLİRKEN, TEYP VE AMFİ İSE BUCA...

ŞAHISLARA AİT ARAÇTA ÇALINAN DÖRT HOPARLÖR VE İKİ TİZ ELE GEÇİRİLİRKEN, TEYP VE AMFİ İSE BUCA İLÇESİNDEKİ BİR İŞ YERİNDE BULUNDU.

Ö.A. İSİMLİ ŞAHSIN ÜÇ AYRI HIRSIZLIK DOSYASINDAN FİRARİ OLDUĞU VE 3 YIL 2 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS...

İLGİLİ HABERLER

Meteoroloji Uyardı: Pastırma Sıcakları Bitiyor — 32 İlde Sağanak Alarmı

2025-2026 Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet Takvimi ve Kandil Tarihleri

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut: İstanbul, Ankara, İzmir'e Kaç Konut Verilecek?

Kasım 2025 Kira Artış Oranı Belli Oldu: TÜİK Ekim TÜFE %38,36

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Altıntaş Zafertepeçalköy’de Ev Yangını Söndürüldü
2
Gölbaşı'nda Sepetli Motosiklet Devrildi: 1 Yaralı
3
İstanbul Çevreyolu'nda Scooterla Tehlikeli Yolculuk Kamerada
4
Sivas için 2026-2030 Turizm Master Planı Hazırlanıyor
5
Yerli Kömür Teşviki: Enerji Arz Güvenliğine Destek
6
Hatay’da Sokak Ortasında Silahlı Çatışma: 7 Kişi Tutuklandı
7
Artvin'de Kaya Düşmesi: Çoruh Nehri'ne Yuvarlanan Kaya İki Lise Tahliye Ettirdi

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Takvimi ve Hesaplara Bakiye Geçiş

2025-2026 Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet Takvimi ve Kandil Tarihleri

Kademeli Emeklilik Ne Zaman? EYT'yi Kıl Payı Kaçıranlar 2026'yı mı Bekliyor?

Kasım 2025 Kira Artış Oranı Belli Oldu: TÜİK Ekim TÜFE %38,36

İBB Bursu Sonuçları 2025 Ne Zaman Açıklanacak?

10 Kasım 2025: Okullar Tatil mi? İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversiteler İçin Açıklama

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut: İstanbul, Ankara, İzmir'e Kaç Konut Verilecek?

Meteoroloji Uyardı: Pastırma Sıcakları Bitiyor — 32 İlde Sağanak Alarmı

TES Resmileşti: 2026'da Maaşlardan %3 Zorunlu Kesinti Başlıyor