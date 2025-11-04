Karabağlar'da Kelebek Camı Hırsızları Kıyafet Değiştirip Yakalandı

22 güvenlik kamerası incelendi, çalınan ekipmanlar ve şüpheliler ele geçirildi

Karabağlar ilçesinde bir aracın kelebek camını kırarak hırsızlık yapan iki şahıs, tanınmamak için kıyafet değiştirdikleri halde polis takibi sonucu yakalandı.

Olay, 28 Ekim gece saatlerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, şüpheliler gözüne kestirdikleri otomobilin camını kırarak dört adet hoparlör, iki adet tiz, bir adet teyp ve bir adet amfi çaldı ve plakasız bir araca taşıyıp Konak yönüne kaçtı.

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri olay yerinde ve çevresinde bulunan 22 farklı güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyerek titiz çalışma yürüttü. Kamera kayıtlarının analiziyle olayda kullanılan araç ve şüphelilerin kimlikleri tespit edildi.

Yapılan operasyon sonucu O.S. (27) ile Ö.A. (39) yakalandı. Şahıslara ait araçta çalınan dört hoparlör ve iki tiz ele geçirilirken, teyp ve amfi ise Buca ilçesindeki bir iş yerinde bulundu. İş yeri sahibi hakkında Suç Eşyasını Satın Almak suçundan işlem yapıldı.

Ayrıca, Ö.A.'nın üç ayrı hırsızlık dosyasından firari olduğu ve 3 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. Yakalanan her iki şüpheli hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.

ŞAHISLARA AİT ARAÇTA ÇALINAN DÖRT HOPARLÖR VE İKİ TİZ ELE GEÇİRİLİRKEN, TEYP VE AMFİ İSE BUCA İLÇESİNDEKİ BİR İŞ YERİNDE BULUNDU.