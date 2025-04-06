Karabük Belediye Başkanı Çetinkaya, Anadolu Ajansı'nın 105. Yılını Kutladı

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Anadolu Ajansı'nın 105. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak önemli açıklamalar yaptı. Bu vesileyle, ajansın Türk medyasındaki rolüne ve önemine dikkat çekti.

Çetinkaya, Anadolu Ajansı'nın doğru bilgi akışı sağlama konusundaki katkılarının altını çizerken, toplumun bilgilendirilmesinde büyük bir misyon üstlendiğini ifade etti. Başkan, "Anadolu Ajansı, ulusun sesi ve gözü olmayı başarmış bir kurumdur" diye konuştu.

Bu başarıların arkasında yatan emeği de yücelten Çetinkaya, ajansın sadece Türkiye'de değil, dünyada da önemli bir haber kaynağı olduğunu vurguladı.