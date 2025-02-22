Karabük Belediyesi, Karla Mücadelede 7/24 Görevde

Karabük'te karla mücadele çalışmaları devam ediyor. Belediye ekipleri, vatandaşların güvenliği için 7/24 sahada.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 17:42
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 17:49
Karabük Belediyesi, Karla Mücadelede 7/24 Görevde

Karabük Belediyesi Karla Mücadele Çalışmalarını Sürdürüyor

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, şehrin karla mücadele çalışmalarının aralıksız sürdüğünü duyurdu. "Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için ekiplerimiz 7/24 görev başında"

Yoğun Çalışmalar Devam Ediyor

Kar yağışının etkili olduğu Karabük'te, belediye ekipleri yolların açık kalması ve vatandaşların güvenliği için yoğun çaba harcıyor. Yapılan açıklamalara göre, 100 personel ve 25 araç, 7/24 esasına göre sahada görev yaparak kar küreme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştiriyor.

Yolların kapanmaması için mücadele eden ekipler, kaldırımlarda temizlik çalışmaları ile yayaların güvenliğini sağlarken, tuzlama çalışmaları ile buzlanmaya karşı önlemler alıyor. Kar yağışının etkisini sürdürmesi nedeniyle ekipler her an harekete geçmeye hazır bekletiliyor.

Başkan Çetinkaya, "Kar yağışı devam ettiği sürece ekiplerimiz sahada olmaya devam edecek"

Kar yağışının etkili olduğu Karabük'te belediye ekipleri, yolların açık kalması ve vatandaşların...

Kar yağışının etkili olduğu Karabük'te belediye ekipleri, yolların açık kalması ve vatandaşların güvenliği için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

Kar yağışının etkili olduğu Karabük'te belediye ekipleri, yolların açık kalması ve vatandaşların...

Kar yağışının etkili olduğu Karabük'te belediye ekipleri, yolların açık kalması ve vatandaşların güvenliği için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

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