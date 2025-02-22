Karabük Belediyesi, Karla Mücadelede 7/24 Görevde

Karabük Belediyesi Karla Mücadele Çalışmalarını Sürdürüyor
Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, şehrin karla mücadele çalışmalarının aralıksız sürdüğünü duyurdu. "Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için ekiplerimiz 7/24 görev başında" Kar yağışının etkili olduğu Karabük'te, belediye ekipleri yolların açık kalması ve vatandaşların güvenliği için yoğun çaba harcıyor. Yapılan açıklamalara göre, 100 personel ve 25 araç, 7/24 esasına göre sahada görev yaparak kar küreme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştiriyor. Yolların kapanmaması için mücadele eden ekipler, kaldırımlarda temizlik çalışmaları ile yayaların güvenliğini sağlarken, tuzlama çalışmaları ile buzlanmaya karşı önlemler alıyor. Kar yağışının etkisini sürdürmesi nedeniyle ekipler her an harekete geçmeye hazır bekletiliyor. Başkan Çetinkaya, "Kar yağışı devam ettiği sürece ekiplerimiz sahada olmaya devam edecek" Kar yağışının etkili olduğu Karabük'te belediye ekipleri, yolların açık kalması ve vatandaşların güvenliği için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Kar yağışının etkili olduğu Karabük'te belediye ekipleri, yolların açık kalması ve vatandaşların güvenliği için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.
Yoğun Çalışmalar Devam Ediyor
Kar yağışının etkili olduğu Karabük'te, belediye ekipleri yolların açık kalması ve vatandaşların güvenliği için yoğun çaba harcıyor. Yapılan açıklamalara göre, 100 personel ve 25 araç, 7/24 esasına göre sahada görev yaparak kar küreme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştiriyor.
Yolların kapanmaması için mücadele eden ekipler, kaldırımlarda temizlik çalışmaları ile yayaların güvenliğini sağlarken, tuzlama çalışmaları ile buzlanmaya karşı önlemler alıyor. Kar yağışının etkisini sürdürmesi nedeniyle ekipler her an harekete geçmeye hazır bekletiliyor.
Başkan Çetinkaya, "Kar yağışı devam ettiği sürece ekiplerimiz sahada olmaya devam edecek" Kar yağışının etkili olduğu Karabük'te belediye ekipleri, yolların açık kalması ve vatandaşların güvenliği için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Kar yağışının etkili olduğu Karabük'te belediye ekipleri, yolların açık kalması ve vatandaşların güvenliği için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.
Kar yağışının etkili olduğu Karabük'te belediye ekipleri, yolların açık kalması ve vatandaşların güvenliği için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.
Kar yağışının etkili olduğu Karabük'te belediye ekipleri, yolların açık kalması ve vatandaşların güvenliği için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.