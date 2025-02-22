Karabük Belediyesi, Karla Mücadelede 7/24 Görevde

Yoğun Çalışmalar Devam Ediyor

Kar yağışının etkili olduğu Karabük'te, belediye ekipleri yolların açık kalması ve vatandaşların güvenliği için yoğun çaba harcıyor. Yapılan açıklamalara göre, 100 personel ve 25 araç, 7/24 esasına göre sahada görev yaparak kar küreme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştiriyor.

Yolların kapanmaması için mücadele eden ekipler, kaldırımlarda temizlik çalışmaları ile yayaların güvenliğini sağlarken, tuzlama çalışmaları ile buzlanmaya karşı önlemler alıyor. Kar yağışının etkisini sürdürmesi nedeniyle ekipler her an harekete geçmeye hazır bekletiliyor.