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Karabük, Eğitimde Marka Şehir Olma Hedefinde İlerliyor

Karabük, 'Eğitim Kenti Karabük' projesiyle eğitimde marka şehir olma yolunda ilerliyor. 37 bin öğrenciye yönelik etkinlikler düzenleniyor.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 12:27
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 12:38
Karabük, Eğitimde Marka Şehir Olma Hedefinde İlerliyor

Karabük, Eğitimde Marka Şehir Olma Hedefinde İlerliyor

Karabük, akademik alanda başta olmak üzere yabancı dil, spor, kodlama ve sosyal alanlarda öğrencilerin başarılarını artırmayı hedefleyen 'Eğitim Kenti Karabük' projesiyle eğitimde marka şehir olma yolunda önemli adımlar atıyor. Geçen yıl Valilik himayesinde başlatılan proje, temel eğitim ve ortaöğretim seviyesindeki yaklaşık 37 bin öğrenciye ulaşmayı amaçlamaktadır.

Farklı Alanlarda Başarıyı Artırmayı Hedefliyor

Bu proje kapsamında, akademik başarıların yanı sıra öğrencilerin yabancı dil, spor, kodlama gibi alanlarda gelişimini desteklemek amacıyla çeşitli etkinlikler düzenleniyor. TEKNOFEST, TÜBİTAK araştırma projeleri ve Vocathlon gibi ulusal programlara katılım sağlanarak, genç yeteneklerin ulusal düzeyde öne çıkması hedefleniyor.

Eğitim Ortamını Geliştirmek İçin Çeşitli Faaliyetler

Proje kapsamında eğitim ortamlarını daha çekici hale getirmek için öğrencilerin aktif katılımını sağlayacak çalışmalar yürütülüyor. Örneğin, ilkokul öğrencilerine ücretsiz tiyatro izleme fırsatı sunuluyor ve okul kütüphanelerinin kitap sayıları artırılıyor. Ayrıca, okullar arası imkan farklılıklarının azaltılması ve öz güveni yüksek, yaratıcı bireylerin yetişmesine yönelik önemli faaliyetler planlanıyor.

Vali Yavuz: Karabük Eğitimde Bir Markadır

Vali Mustafa Yavuz, yaptığı açıklamada Karabük'ün geçmişinde eğitimde birçok başarı hikayesinin bulunduğunu dile getirerek, "Eğitim Kenti Karabük" projesinin bu başarıların tekrar gün yüzüne çıkmasına katkıda bulunacağına inanıyor.

Yavuz, proje kapsamında geçen yıl toplam 1660 etkinlik gerçekleştirildiğini belirterek, "Karabük, eğitimde tüm paydaşlarıyla marka şehir olacaktır. Buna gönülden inanıyoruz." ifadesini kullandı. YKS sonuçlarına da değinen Yavuz, bu yıl ilk 100 içerisinde Karabük'ten 3, ilk 1000'de 14, ilk 20 binde ise 242 öğrencinin yer aldığını vurguladı.

Gelecekte Daha Fazla Başarı Hikayesi Bekleniyor

Yavuz, "Okuyorum Öğreniyorum" başlığı altında 37 bin kitap temin ettiklerini ve çocukları okumaya teşvik etmeye devam edeceklerini belirtti. Gelecek yıllarda 'Eğitim Kenti Karabük' projesi kapsamında daha fazla başarı hikayesi yazılmasının ön görüldüğünü sözlerine ekledi.

"Eğitim Kenti Karabük" projesiyle ilin "eğitimde marka şehir" olması hedefleniyor.

"Eğitim Kenti Karabük" projesiyle ilin "eğitimde marka şehir" olması hedefleniyor.

"Eğitim Kenti Karabük" projesiyle ilin "eğitimde marka şehir" olması hedefleniyor.

"Eğitim Kenti Karabük" projesiyle ilin "eğitimde marka şehir" olması hedefleniyor.

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