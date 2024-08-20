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Karabük Orman Yangınında Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor

Karabük'te kontrol altına alınan orman yangınında soğutma çalışmaları hızla sürüyor.

Yayın Tarihi: 20.08.2024 14:57
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 14:57
Karabük Orman Yangınında Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor

Ovacık'taki Orman Yangınına Müdahale

Karabük'ün Ovacık ilçesinde 16 Ağustos'ta başlayan orman yangını, Alınca ve Beydini köyleri arasındaki ormanlık alanda etkili oldu. Yangın, ekiplerin karadan ve havadan müdahaleleri sayesinde yaklaşık 54 saat süren çabalarla kontrol altına alındı.

Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor

Yangının kontrol altına alınmasının ardından, bölgedeki soğutma çalışmaları sürdürülüyor. Bu süreçte, 257 personel görev alırken, 5 ilk müdahale aracı, 27 arazöz, 11 su ikmal aracı, 6 dozer, 1 greyder, 1 kepçe, 1 ekskavatör, 3 lowbet, 1 UMKE aracı ve 3 arama kurtarma aracı aktif olarak kullanılmaktadır.

Yetkililer durumu takip ediyor

Bölgede bazı alanlarda yeniden gözlemlenen dumanlar için ekiplerin müdahale çalışmaları devam ediyor. Zonguldak Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu da bu süreçte soğutma çalışmalarını yerinde inceleyerek, ekiplerin gösterdiği gayreti takdir etti.

Etkili olduğu yaklaşık 80 hektarlık alan üzerinde meydana gelen yangın, önceden kontrol altına alınmıştı. Ancak, soğutma çalışmalarının sürdürülmesi, olası yangın riskini en aza indirmek için büyük önem taşımaktadır.

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