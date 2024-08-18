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Karabük Orman Yangınıyla İlgili Açıklamalar Yapıldı

Karabük Valisi Yavuz, Ovacık'ta kontrol altına alınan yangınla ilgili güncel bilgileri paylaştı.

Yayın Tarihi: 18.08.2024 22:16
Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 22:16
Karabük Orman Yangınıyla İlgili Açıklamalar Yapıldı

Karabük Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Ovacık ilçesinde meydana gelen orman yangını hakkında önemli bilgiler verdi. Yangının kontrol altına alındığını belirten Vali Yavuz, "Söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor. İlk belirlemelere göre yangın, yaklaşık 80 hektarlık bir alanda etkili oldu," dedi.

Yangınla Mücadele Çalışmaları

Vali Yavuz, bölgedeki yangın söndürme çalışmalarının gece gündüz sürdüğünü ve orman teşkilatı ile diğer kuruluşların fedakarca görev yaptığını ifade etti. Yangının çıktığı alanın zorluğuna vurgu yapan Yavuz, "Sarp ve kayalık bir bölgede yangınla mücadele etmek zorundaydık," şeklinde konuştu.

Adli ve İdari Soruşturmalar

Yangının sebebinin araştırılması amacıyla soruşturmaların sürdüğünü dile getiren Yavuz, "Yangını çıkaranları en kısa sürede adalete teslim edeceğiz," dedi. Ayrıca, ormanlara girişlerin yasaklandığını ve halktan kurallara uyulmasını istediklerini vurguladı.

Yangınla Mücadelenin Önemi

AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin ise yangının kontrol altına alındığını belirterek, halkın yangın çıkmasına neden olabilecek davranışlardan kaçınması gerektiğini ifade etti. Şahin, "Tüm Türkiye'nin bu konuda hassas olması gerekiyor," dedi.

Yangının verdiği zararın boyutlarının belirlenmesi için tespit çalışmalarının yapılacağı da açıklandı. Vali Yavuz, "Zarar tespit çalışmaları tamamlandığında, yanan alanlar hakkında daha net bilgiler elde edilecek," dedi.

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