Karabük Ovacık'ta Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Karabük'te Orman Yangınına Müdahale Başlatıldı

Karabük'ün Ovacık ilçesinde, Beydini köyü mevkisinde meydana gelen orman yangınına müdahale çalışmaları devam ediyor. Yangın, bölgedeki ormanlık alanda çıktı ve anında ihbar üzerine önlemler alındı.

Müdahale İçin Geniş Ekip Görevlendirildi

Yangına müdahale etmek üzere bölgeye, 9 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 dozer, 11 pikap ve 4 ilk müdahale aracı ile birlikte toplamda 81 personel sevk edildi. Ekipler, yangının kontrol altına alınması için yoğun bir çaba sarf ediyor.

Duman Şehir Merkezinden Görüldü

Yangın nedeniyle yükselen dumanlar, yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Karabük şehir merkezinden bile net bir şekilde görülebildi. Yerel halk, durumu endişeyle takip ediyor.

Yetkililer, gelişmeleri yakından izlemekte ve yangının yayılma riskine karşı önlemler almaktadır.

Karabük'ün Ovacık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Karabük'ün Ovacık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Karabük'ün Ovacık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Karabük'ün Ovacık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.