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Karabük'te 2.140 Uzman Erbaş Mezuniyet Töreni Yapıldı

Karabük'te 36. dönem mezun olan 2.140 uzman erbaş için düzenlenen törende, cesaret ve fedakarlık vurgulandı.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 14:43
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 14:43
Karabük'te 2.140 Uzman Erbaş Mezuniyet Töreni Yapıldı

Karabük'te 2.140 Uzman Erbaş Mezuniyet Töreni Gerçekleştirildi

Karabük'te, 36. dönem temel eğitimlerini başarıyla tamamlayan 2 bin 140 uzman erbaş için anlamlı bir mezuniyet töreni düzenlendi. Tören, Safranbolu ilçesindeki Jandarma Komando Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda gerçekleştirildi ve saygı duruşu ile İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Karabük Valisi'nden Güçlü Mesajlar

Mezuniyet töreninde konuşan Karabük Valisi Mustafa Yavuz, uzman erbaşların Türk milletinin iradesinin ve bağımsızlık aşkının somut bir temsilcisi olduğunu belirtti. Vali Yavuz, "Bugünden itibaren ay yıldızlı bayrağımızın gölgesi sizlerin göğsünde dalgalanacaktır. Göreviniz milletimizin bağımsızlığı ve birliği için olmak üzere sizi bekliyoruz. Zaferleriniz milletimize armağan olsun." ifadelerini kullandı.

Jandarma Genel Komutanı'ndan Teşekkür

Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Aykut Tanrıverdi de tören konuşmasında 2 bin 40 jandarma ve 100 sahil güvenlik uzman erbaşının başarıyla mezun olduğunu vurguladı. Tanrıverdi, genç silah arkadaşlarını tebrik ederek, "Onların kazandığı bilgi ve becerilerle ülkemizin huzur ve güvenliği için mücadele edeceklerine inanıyorum" diyerek eğitim süreçlerinin önemine dikkat çekti.

Gösteriler ve Dua Töreni

Konuşmaların ardından, Safranbolu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı ekibi tarafından çeşitli gösteriler sunuldu. Törende ayrıca Safranbolu Müftüsü Aydın Bostancı tarafından dua edildi. Mezun olan askerler, geçiş töreninin ardından aileleriyle buluştu.

Katılımcılar Arasında Önemli İsimler

Törene, Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İsmail Gökcek, kamu kurumlarından müdürler, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, gaziler ve asker aileleri katıldı.

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