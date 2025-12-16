DOLAR
42,71 -0,04%
EURO
50,28 -0,15%
ALTIN
5.912,93 -0,09%
BITCOIN
3.718.872,16 -1,42%

Karabük’te 70 Sentetik Ecza Hap ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Karabük'te jandarma operasyonunda 70 sentetik ecza hap ve çeşitli uyuşturucular ele geçirildi; 4 şahıs gözaltına alındı, zanlılar adliyeye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 16:19
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 16:19
Karabük’te 70 Sentetik Ecza Hap ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Karabük’te 70 Sentetik Ecza Hap ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Jandarma operasyonu şehir merkezi ve Eskipazar’da yapıldı

Karabük’te İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, şehir merkezi ile Eskipazar ilçesinde aramalar gerçekleştirildi.

Yapılan aramalarda 70 adet sentetik ecza hap, 8,3 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 12 gram metamfetamin ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Operasyon kapsamında 4 şahıs üzerinde, aracında ve ikametinde arama yapıldı.

Gözaltına alınan zanlılar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

KARABÜK'TE DÜZENLENEN OPERASYONDA SENTETİK ECZA HAP VE UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

KARABÜK'TE DÜZENLENEN OPERASYONDA SENTETİK ECZA HAP VE UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

KARABÜK'TE DÜZENLENEN OPERASYONDA SENTETİK ECZA HAP VE UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

İLGİLİ HABERLER

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sapanca'da Uyuşturucu Operasyonu: O.A. (46) Tutuklandı
2
Konya'da Kiracı Dükkan Sahibine Göğsünden Bıçakla Saldırdı
3
Yaşayan İznik Hazineleri 40: Kemal Kumcu’nun İznikspor ve Çini Serüveni
4
Elazığ Belediyesi'nden Sokak ve Yaban Hayvanlarına Yem Desteği
5
Sakarya'da şüpheli ölüm: 67 yaşındaki Erdoğan Tunca evinde ölü bulundu
6
Afyonkarahisar'da 27 Yıl Hapisle Aranan A.C. Yakalandı
7
Sakarya Serdivan'da Yapı Kullanım İzni İddiası: Univa Rezidans Kapatıldı, 100 Kazak Öğrenci Mağdur

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi