Karabük’te 70 Sentetik Ecza Hap ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Jandarma operasyonu şehir merkezi ve Eskipazar’da yapıldı

Karabük’te İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, şehir merkezi ile Eskipazar ilçesinde aramalar gerçekleştirildi.

Yapılan aramalarda 70 adet sentetik ecza hap, 8,3 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 12 gram metamfetamin ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Operasyon kapsamında 4 şahıs üzerinde, aracında ve ikametinde arama yapıldı.

Gözaltına alınan zanlılar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

KARABÜK'TE DÜZENLENEN OPERASYONDA SENTETİK ECZA HAP VE UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ