Karabük'te 'Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi' Çalıştayı Düzenlendi

Karabük'te, Aile Yılı etkinlikleri kapsamında 'Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi' il eylem planı çalıştayı gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 13:32
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 13:54
Karabük'te 'Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi' Çalıştayı Düzenlendi

Karabük'te Aile Üzerine Farkındalık Artıran Çalıştay

Karabük'te, 'Aile Yılı' etkinlikleri çerçevesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi İl Eylem Planı çalıştayı gerçekleştirildi. Etkinlik, Yücel Huzurevi'nde yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgiç'ten Önemli Açıklamalar

Çalıştayda konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdurrahman Bilgiç, Cumhurbaşkanlığı'nın toplumda farkındalık oluşturmak ve aile yapısını korumak amacıyla 2025'in 'Aile Yılı' olarak belirlendiğine dikkat çekti. Bilgiç, "Aile, toplumun en temel yapı taşıdır. Güçlü aileler güçlü toplumları, güçlü toplumlar ise güçlü ülkeleri meydana getirir. Ailenin korunması ve aile bağlarının güçlendirilmesi önceliğimizdir," dedi.

Aile Kurumunun Karşılaştığı Tehditler

Bilgiç, son dönemlerde aile kurumunun küresel değişimlerle ciddi tehditler ve risklerle karşılaştığını belirtti. Çocuklar ve gençler başta olmak üzere aile bireylerini tehdit eden zararlı akımların artış göstermesi, aile içindeki bağların zayıflaması gibi durumların aile yapısını olumsuz etkilediğini vurguladı.

Evlenme ve Doğum Yaşlarındaki Değişim

2011 yılında evlenme yaşı kadınlarda 23,8, erkeklerde ise 27,1 iken, 2025'te bu yaşların kadınlarda 27 ve erkeklerde 30'a çıkacağı öngörülmektedir. Bu artış, ilk çocuğa sahip olma yaşının da ertelenmesine sebep olmuş ve ortalama çocuk sayısında azalmaya yol açmıştır.

Yaşlı Nüfus Artışı ve Düşen Doğurganlık Oranı

Bilgiç, yaşlı nüfusun toplam nüfus içerisindeki oranının 2018'de %8,8 iken, 2023'te %10,3'e yükseldiğini belirtirken, doğurganlık oranının da azalış göstermesi gerektiğine dikkat çekti. 2001'de doğurganlık oranı %2,38 iken, 2022'de bu oran %1,62'ye gerilemiştir.

Ailenin korunması ve güçlendirilmesi amacıyla hazırlanan Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve 2024-2028 İl Eylem Planları doğrultusunda Karabük'te yıl boyunca çeşitli faaliyetlerin yürütüleceği ifade edildi.

Çalıştayın açılış konuşmalarının ardından, alanında uzman kişiler tarafından sunumlar gerçekleştirildi.

Karabük'te "Aile Yılı" etkinlikleri kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Ailenin...

Karabük'te "Aile Yılı" etkinlikleri kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi İl Eylem Planı Çalıştayı yapıldı.

Karabük'te "Aile Yılı" etkinlikleri kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Ailenin...

Karabük'te "Aile Yılı" etkinlikleri kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi İl Eylem Planı Çalıştayı yapıldı.

İLGİLİ HABERLER

Asgari Ücret ve Emekli Maaşlarına 23 Mart Düzenlemesi Bekleniyor

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

Didim Belediyesi'nden Tarihi Zam: Aylık Ücret 38.023 TL!

Konya'da Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Destekli Nohut Tohumu Dağıtımı Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Konya'da Ramazan Davulcuları Arasında Bahşiş Kavgası: 15 Yaralı
2
Ergan Kayak Merkezi'nde 137 Santimetre Kar Kalınlığıyla Zirve
3
Hollywood'da 'Akıllı Tavşan Momo: Büyük Takip' Gala Coşkusu
4
Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri
5
Rusya, ABD ile Görüşmelerin Devam Edeceğini Umuyor
6
AB Zirvesi: Rekabetçilik, Savunma ve Ukrayna Gündemi
7
Tokyo Metro Saldırısının Kurbanları 30. Yılda Anıldı

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!

Bursa'da TOKİ'den Uygun Fiyatlı Konut Fırsatı!

Konya'da Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Destekli Nohut Tohumu Dağıtımı Başladı

Eskişehir'de Toplu Taşımaya Zam! 900 Bin Kişiyi Etkileyecek

Asgari Ücret ve Emekli Maaşlarına 23 Mart Düzenlemesi Bekleniyor

Akbank'tan KOBİ'lere Ramazan Kredisi: 3 Ay Ödemesiz Fırsat!

Didim Belediyesi'nden Tarihi Zam: Aylık Ücret 38.023 TL!

Gençlere Büyük Destek: Tarımda Yeni Fırsatlar

Emeklilere Banka Promosyonunda Yeni Dönem: SGK Devrede Değil!