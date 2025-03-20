Karabük'te 'Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi' Çalıştayı Düzenlendi

Karabük'te Aile Üzerine Farkındalık Artıran Çalıştay

Karabük'te, 'Aile Yılı' etkinlikleri çerçevesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi İl Eylem Planı çalıştayı gerçekleştirildi. Etkinlik, Yücel Huzurevi'nde yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgiç'ten Önemli Açıklamalar

Çalıştayda konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdurrahman Bilgiç, Cumhurbaşkanlığı'nın toplumda farkındalık oluşturmak ve aile yapısını korumak amacıyla 2025'in 'Aile Yılı' olarak belirlendiğine dikkat çekti. Bilgiç, "Aile, toplumun en temel yapı taşıdır. Güçlü aileler güçlü toplumları, güçlü toplumlar ise güçlü ülkeleri meydana getirir. Ailenin korunması ve aile bağlarının güçlendirilmesi önceliğimizdir," dedi.

Aile Kurumunun Karşılaştığı Tehditler

Bilgiç, son dönemlerde aile kurumunun küresel değişimlerle ciddi tehditler ve risklerle karşılaştığını belirtti. Çocuklar ve gençler başta olmak üzere aile bireylerini tehdit eden zararlı akımların artış göstermesi, aile içindeki bağların zayıflaması gibi durumların aile yapısını olumsuz etkilediğini vurguladı.

Evlenme ve Doğum Yaşlarındaki Değişim

2011 yılında evlenme yaşı kadınlarda 23,8, erkeklerde ise 27,1 iken, 2025'te bu yaşların kadınlarda 27 ve erkeklerde 30'a çıkacağı öngörülmektedir. Bu artış, ilk çocuğa sahip olma yaşının da ertelenmesine sebep olmuş ve ortalama çocuk sayısında azalmaya yol açmıştır.

Yaşlı Nüfus Artışı ve Düşen Doğurganlık Oranı

Bilgiç, yaşlı nüfusun toplam nüfus içerisindeki oranının 2018'de %8,8 iken, 2023'te %10,3'e yükseldiğini belirtirken, doğurganlık oranının da azalış göstermesi gerektiğine dikkat çekti. 2001'de doğurganlık oranı %2,38 iken, 2022'de bu oran %1,62'ye gerilemiştir.

Ailenin korunması ve güçlendirilmesi amacıyla hazırlanan Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve 2024-2028 İl Eylem Planları doğrultusunda Karabük'te yıl boyunca çeşitli faaliyetlerin yürütüleceği ifade edildi.

Çalıştayın açılış konuşmalarının ardından, alanında uzman kişiler tarafından sunumlar gerçekleştirildi.

Karabük'te "Aile Yılı" etkinlikleri kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi İl Eylem Planı Çalıştayı yapıldı.

Karabük'te "Aile Yılı" etkinlikleri kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi İl Eylem Planı Çalıştayı yapıldı.