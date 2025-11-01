Karabük'te Apartman Giriş Katında Yangın Söndürüldü — 1 Yaralı

Karabük'te Yeşil Mahalle Papatya Sokak'taki apartman giriş katında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü; bir kişi başından yaralandı.

Yayın Tarihi: 01.11.2025 23:40
Güncelleme Tarihi: 01.11.2025 23:40
Olayın detayları

Karabük'te, Yeşil Mahalle Papatya Sokak'taki bir apartmanın giriş katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü.

Yangında evde hasar oluştu. Yangın sonrası bina sakinleri arasında arbede yaşandı.

Başından yaralanan bir kişi ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

