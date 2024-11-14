Karabük'te Asma Tavan Çöktü: Güvenlik Kamerasında Kayıt Altına Alındı

Karabük'te Asma Tavanın Çökme Anı Güvenlik Kamerasında

Karabük'te Bağ-Essan Sanayi Sitesi'nde meydana gelen olayda, bir kişi, mahsur kalan güvercinleri kurtarmak amacıyla ofis üzerindeki asma tavana çıktı. Ancak, tavana çıktığı esnada asmadan tavan aniden çöktü.

Olay Anı Güvenlik Kamerasında Kayıtlı

Tavanın çökmesiyle birlikte, o anki görüntüler iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Çökme anı ve kişinin yere düşüşü görüntülerde net bir şekilde yer aldı.

Bu tür olaylar, iş yerlerinde güvenlik önlemlerinin ne denli önemli olduğuna dikkat çekiyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.