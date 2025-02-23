Karabük'te ATV ile Kızak Keyfi: Kayak Sevinci Kameralara Yansıdı

Karabük'te ATV'nin arkasına bağlı kızaklarla yapılan kayak eğlencesi, gençlerin keyif dolu anlarını görüntüledi.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 16:50
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 16:50
Karabük'te ATV ile Kızak Keyfi: Kayak Sevinci Kameralara Yansıdı

Karabük'ün Eflani ilçesi, etkili kar yağışının ardından adeta kış turizminin merkezi haline geldi. İlçenin Karlı köyünde, Abdullah Kamçıcı'nın organizasyonu ile gençler, ATV'nin arkasına bağlı kızaklarla kayak keyfini çıkardı.

Gençlerin Heyecanlı Anları

ATV'nin arkasına iple bağlanan altı kızak, gençlerin neşesine neşe kattı. Kızaklar üzerinde kayarken düşen gençlerin renkli anları, cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Bu eğlenceli anlar, izleyenlere keyifli bir deneyim sundu.

Eflani'deki bu sıra dışı aktivite, kış mevsiminin getirdiği güzellikleri bir araya getirirken, bölgedeki sosyal hayatı da canlandırdı. ATV ile yapılan kızak kayma keyfi, kışın tadını çıkarmanın en eğlenceli yollarından biri olarak dikkat çekiyor.

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