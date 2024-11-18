Karabük'te Aydınlatma Direğine Çarpan Otomobilde 1'i Ağır 3 Yaralı

Karabük'te Kaza: 1'i Ağır 3 Yaralı

Karabük'te meydana gelen trafik kazasında, R.C.A. idaresindeki 06 GA 2053 plakalı otomobil, 5000 Evler bağlantı köprüsü mevkisinde kontrolden çıkarak önce istinat duvarına, ardından da aydınlatma direğine çarptı.

Kaza Sonrası Yaralılar Kurtarıldı

Kaza sonucu sürücü R.C.A. ile araçta bulunan G.Ç. ve A.C. yaralandı. Olay yerine yapılan ihbarın ardından sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılarak Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan ağır yaralanan sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Karabük'te otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Karabük'te otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.